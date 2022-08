Atlético Paraná perdió en Salta y bajó a zona de descenso

El Rojiblanco disputó un buen primer tiempo. Con orden y disciplina táctica le cerró los caminos al dueño de casa. El Albo tuvo la tenencia del balón, pero no la supo administrar. En este sentido los mediocampistas no encontraron la receta para abastecer a los atacantes salteños y abusaron de los centros frontales que fueron bien neutralizados por los centrales entrerrianos. No obstante, Gimnasia tuvo la apertura del marcador a través de un cabezazo de Juan Manuel Perillo que Gustavo Vergara contuvo en dos tiempos.

De contragolpe el Decano preocupó a través de la velocidad de Lucio Almada. El extremo explotó los espacios que se le presentó a espaldas de Ivo Chávez, el lateral del Albo. Almada Intentó sorprender con un remate cruzado que pasó cerca del parante. Luego envió un centro que Griffa conectó desde el costado opuesto, sin darle la mejor dirección al balón.

En la segunda mitad Atlético adelantó sus líneas para jugar cerca de la valla adversaria. A partir de esta postura el juego ganó dinámica e intensidad. Esto favoreció al local que a los 48 abrió el marcador. Chávez capitalizó un rebote de Vergara para empujar el balón al fondo de la red.

El Decano tuvo oportunidades para igualar el pleito. Buenas respuestas de Silva Ferreyra se lo impidieron. El dueño de casa liquidó el pleito luego de un penal ejecutado por Walter Busse.

Formaciones:

Gimnasia y Tiro: Silva Ferreyra; Ivo Chávez, Guido Millán, Marcos Tallura y Jorge Sanabria; José Torres (73’ Villarreal), Alejandro Frezotti, Roberto Birge (46’ Cortez) y Walter Busse; Joel Martínez (68’ Pino) y Juan Perillo (86' Llanquetru). DT Arnaldo Sialle

Atlético Paraná: Gustavo Vergara; Lucas Sanabria, Marcos Minetti, Lucas Márquez y Joaquín Hagelstrom (80’ Schvindt); Emiliano Griffa (62’ Bogado), Emanuel Romero, Alexis Ekkert (71’ Ponce de León) y Lucio Almada (71’ Acosta); Daian García (62’ Stupiski) e Ignacio Valsangiácomo. DT: Sebatsián Furios

Goles: 48’ Chávez; 81’ Busse, p

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán)

Estadio: Gigante del Norte.