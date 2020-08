Atlético Paraná: Mansilla, peluquero y barbero del Decano

El receso a los jugadores del Regional Amateur los obligó a buscar otras alternativas para contar con sus ingresos mensuales y poder sobrevivir en medio de la pandemia. Leandro Mansilla jugador de Atlético Paraná es uno de los que se reinventó para salir adelante y enfrentar de la mejor manera este proceso. Antes del inicio de la cuarentena el joven finalizó con el curso de barbero y luego comenzó a trabajar en el mismo salón dando sus primeros pasos. Además el mediocampista vende yerba por kilo, con una amplia carta de clientes y hasta tiene revendedores.

El santafesino que vive en barrio Centenario de la vecina capital provincial charló con Ovación de como vive el aislamiento en su nuevo rubro que inició hace cuatro meses.

“Gracias a dios no me puedo quejar de como estoy sobrellevando la cuarentena. Comencé un curso de barbero y ya quedé como empleado. Es una hermosa profesión y lo disfruto al máximo, el día a día es muy lindo dentro del salón”, contó Mansilla.

El jugador del Decano contó como son sus horarios en la peluquería en la actualidad: “Hoy estoy trabajando doble turno y antes lo hacía por la tarde por los entrenamientos. Manejaba los horarios con el dueño de local que siempre tuvo una buena predisposición hacía mí”.

La pandemia llevó a Leandro a abrir los ojos y buscar otros caminos, lejos del fútbol que aún no tiene fecha confirmada de regreso para la categoría que pertenece al Consejo Federal de AFA. “Ahora con la pandemia tuve que rebuscármela y me sirvió un montón entrar en este rubro que hoy me da de comer y el cual me permite cumplir con cada uno de mis gastos. No me puedo quejar y nos va muy bien. Estoy satisfecho por el lugar que ocupo y por como se portan conmigo dentro del staff. Los clientes son nuestra felicidad”, se sinceró.

Mansilla se arma para el futuro y empieza a hacer un nuevo camino en otras de sus pasiones. El mediocampista analizó su economía en el presente. “Estoy armando el futuro porque el tema económico en el fútbol se paro, no había otros ingresos. Siempre busqué otra salida y soy emprendedor en todos los sentidos”.

La peluquería no es el único rubro del oriundo de Santa Fe que siempre buscó tener otros ingresos. La venta de yerba mate es otra de sus labores. “Además estoy con el rubro de la yerba mate en paquetes de kilos y eso es un ingreso diario, tengo gente que revende y es un producto que se usa y mucho en cada hogar. Siempre que largo la publicidad son muchas las personas que preguntas y compran. Estoy agradecido a cada uno de ellos por colaborar y formar parte de mi emprendimiento”, contó Mansilla.

Y siguió: “Hay que ir buscando una salida a todo esto porque el fútbol se termina en algún momento y hay que tener un ingreso, y un rubro establecido para seguir viviendo”.

Extrañando.

Lejos de las canchas donde hace más de cuatro meses fueron suspendida las actividades Leandro Mansilla al igual que todo el plantel de Atlético Paraná siguen entrenando vía zoom para no perder el ritmo con los trabajos de Sebastián Tati Furios y contó: “Estoy entrenando lunes, miércoles y viernes vía zoom a través de las clases de Tati Furios. Hoy todos tuvimos que buscar otra salida y se hace difícil. Pero tratamos de mantener un poco la fuerza y lo aeróbico”.

Leandro Mansilla.jpg Mansilla en acción en el encuentro que Atlético Paraná disputó ante Sportivo Urquiza por el Regional Amateur UNO / Juan Ignacio Pereira

Por otro lado, el mediocampista habló del retorno, que en principio sería a mediados de septiembre: “Uno jugó toda una vida al fútbol y se extraña y mu- cho. Hoy el retorno de la actividad es incierto, hay muchas idas y vueltas. Esto es un día a día con la pandemia”. Y confesó: “Quiero terminar el año jugando sea como sea y ojalá se de”.

Mansilla dejó palabras de agradecimiento para la familia Decana: “Atlético Paraná siempre me brindó todo desde el primer día con mucho respecto al igual que toda la gente que rodea la entidad. Siempre estuve a gusto con todo lo que se me dio, desde los planteles y la gente que día a día recorre el club. Estoy en contacto con los compañeros y con cada uno de los que forman parte de está gran familia”.

En el cierre una de las piezas claves del plantel dejó en claro el sueño que tienen en barrio San Martín: “El ascenso es el sueño de todos, veníamos haciendo un gran torneo y sabemos que estamos para lograr cosas importan- te, sin volvernos loco”.