Atlético Paraná juega sus últimas fichas a la Zona Campeonato

Atlético Paraná visitará este miércoles a Sportivo Las Parejas en el encuentro que cerrará la actividad correspondiente a la 16ª fecha del Torneo Federal A, Zona 2. El partido se desarrollará a partir de las 21 en el estadio Fortaleza del Lobo Argentino y contará con el arbitraje de José Díaz, de Villa María.

El Decano viene de celebrar su segunda victoria en la temporada y la primera en la segunda ronda. Cortó una serie de dos derrotas seguidas como local al superar 3 a 1 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El triunfo ante el Granate le permitió al Rojiblanco despegar del último escalón de las posiciones. A su vez encendió una pequeña luz de esperanza en barrio San Martín. "Si ganamos en Las Parejas podemos pensar en algo que parecía lejano", indicó entusiasmado Tomás Spinelli después de la victoria ante Defensores de Belgrano.









Atlético Paraná suma 6 unidades menos que Camioneros, equipo que está obteniendo la última plaza a la Zona Campeonato. El Decano deberá esperar que el Verde no sume de a tres ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, derrotar al Lobo de Las Parejas y luego superar como local a Camioneros para llegar con posibilidades de acceder al grupo de los mejores posiciones de la primera fase. El Decano recuperará esta noche a dos valores que no estuvieron presentes en la última presentación: Lucas Sanabria e Iván Furios. Ambos cumplieron con su fecha de suspensión en la victoria ante Defensores de Belgrano. No obstante, el entrenador Fernando Benítez decidió no realizar variantes. De esta manera sostiene a Juan Silvestro y a Tomás Machado en la última línea.





Furios y Sanabria formarán parte de la delegación que hoy viajarán al territorio santafesino. La nómina también incluye a Néstor Fernández, Lorenzo González, Lucio Comas, Andrés Gasparrini, Walter Torres, Alexis Ekkert y Nicolás Santini. Dos de ellos quedarán al margen del banco de suplentes.

Por su parte, Sportivo Las Parejas sufrirá cuatro ausencias. El Lobo finalizó con ocho jugadores en su visita a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay por las expulsiones de los defensores Juan Acosta y Sebastián Hernández Le Pors y la del mediocampista Brian Meza. Además el arquero Emilio Rébora recibió su quinta amonestación en la temporada. Por ellos ingresarían Álvaro Ramírez, Federico Eandi, Facundo Fabello. Mientras que entre Leandro Fernández y Diego Méndez se disputan un lugar en el 11 inicial.