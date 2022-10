Atlético Paraná cayó goleado y confirmó su descenso

El conjunto de la capital entrerriana arribó a Concepción del Uruguay en busca de los tres puntos que le permitan soñar con permanecer en la tercera categoría del fútbol argentino, pero no pudo ser. El equipo de Atlético Paraná quedó en el puesto 16 con 26 puntos en una temporada mala en varios aspectos.

Mensaje optimista

El otro equipo entrerriano que también perdió la categoría es Juventud Unida de Gualeguaychú que quedó último en la Zona B del Torneo Federal A.

En el caso de los de Concepción, la victoria no les permitió (porque no se dieron algunos resultados a favor) acceder a la Etapa Final por el único ascenso de la Zona B. Tras un mar arranque Gimnasia de Concepción del Uruguay pudo enderezar la nave pero no le alcanzó para meterse entre los 8 mejores de la zona, quedó en el puesto 9.