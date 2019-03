Atlético Litoral apuesta al amateurismo

Más allá que el campeonato de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña es una competencia amateurs, cada institución abona un honorario a los integrantes de cada plantel. La situación económica que atraviesa el país llevó a la dirigencia de Atlético Litoral de María Grande a tomar la postura de no abonarle un salario a los futbolistas que participarán de la temporada 2019.





"Este año hubo un cambio en la forma de encarar la campaña, Litoral resolvió no pagarle nada a los jugadores, sí afrontar gastos de viáticos y de indumentaria, conformaremos un plantel totalmente amateur donde ningún jugador va a recibir recompensa económica. No es por capricho sino que fue ir de frente y decirle la verdad a los jugadores. Lo que pasa en todos lados, también pasa en los clubes. Cada uno tiene la libertad de jugar o no y un 85% está practicando, eso también reconforta por el hecho que haya futbolistas que demuestran que la plata no es lo único que importa en nuestro fútbol", remarcó el DT de la entidad de María Grande, Omar Werner, en declaraciones a El Observador del Litoral.





Consultado sobre el panorama que observa en las otras entidades, opinó: "Atlético María Grande creo que va en la misma línea, con un equipo bien local, cosa que en los últimos 3 años no venía haciendo. Los dos elencos de Viale están en la misma sintonía. Por lo que se dice, en Seguí las dos instituciones se están reforzando fuerte, eso por nuestra zona. En la Norte, Cerrito es el equipo que está demostrando que con dos o tres refuerzos se puede hacer buena campaña, me asombró Atlético de Hasenkamp que está sumando jugadores de afuera, hablan que Independiente FBC también...".