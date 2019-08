Por Matías Larraule

de la redacción de UNO

mlarraule@uno.com.ar





Patronato goza de buena salud en el comienzo de la temporada 2019/20. El Rojinegro cosechó 6 de los primeros 9 puntos que disputó. Mostró su mejor versión en su estreno en Santa Fe, donde derrotó ajustadamente a Colón por 1 a 0. Ocho días después tropezó al sufrir el potencial de Boca Juniors, que se floreó en barrio Villa Sarmiento al imponerse por 2 a 0. Digirió ese mal trago en el siguiente desafío. Volvió a festejar una victoria. Fue por 2 a 1 ante Huracán. El buen porcentaje de unidades no le permitió salir de los puestos de descenso. De todos modos tiene mucho camino por recorrer, pero no por eso se puede dar el lujo de ceder terreno.



Especial mente cuando mida fuerzas ante elencos que están involucrados en el campeonato por la permanencia. Esta tarde, el Santo asumirá una prueba de carácter ante un rival directo en la pelea por evitar la pérdida de la categoría. Desde las 17.45 enfrentará a Rosario Central en uno de los encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



Esta historia se llevará adelante en el Gigante de Arroyito, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por Fox Sports Premium. Transmitirá desde las 17 La Red Paraná. El ganador saldrá de la zona roja. Contracara. La sufrida victoria ante Huracán brindó horas de tranquilidad en el Universo Rojinegro. Patronato encontró calma después de haber superado al Globo. Celebró el triunfo que necesitaba después de haber recibido un duro golpe ante el Xeneize en su estreno como local. En barrio Villa Sarmiento en tienden la importancia del juego de esta tarde, pero a su vez son conscientes de que no es determinante para el desenlace de la temporada.



En la temporada pasada el Santo perdió la mayoría de las batallas ante rivales directos por la permanencia. A pesar de ese dato estadístico finalizó conquistando la pelea final y aseguró su plaza en la elite. Ahora el escenario es más complejo. El representante entrerriano compite con equipos con mayor historia, y especialmente con estructuras más poderosas. Pero lo que en la previa se presenta como una desventaja se puede presentar como un arma que tiene a su favor.



Si bien Central sufrió en carne propia la pérdida de la categoría a inicios de esta década, no está acostumbrado a transitar en el barro. Y cuando ingresa en un terreno hostil comienza a vivir con la presión de una de las hinchadas más fieles y pasionales, pero más histérica. Patronato sabe que esta tarde toda la presión estará en la espalda de los jugadores del Canalla.



Más allá de haber obtenido siete puntos sobre 9 en juego, en el Gigante el dueño de casa no tiene otra alternativa que regalarle la victoria a su hinchada. El empate profundizará una semana tensa para la institución, en la que el plantel amenazó con no concentrar para este juego por una deuda salarial. Mientras que el punto no será observado con malos ojos por los jugadores que vestirán de rojo y negro, más allá de que buscarán hacer saltar la banca. En cuanto a lo futbolístico, Patronato presentará una modificación en relación a la alineación que viene de derrotar a Huracán. Lautaro Comas suplantará a Gabriel Ávalos. Por su parte, Rosario Central reiterará alineación por cuarto encuentro consecutivo.













Rosario Central: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri y Brítez; Rius, Rinaudo, Gil y Zabala; Lovera y Riaño. DT: Diego Cocca.

Patronato: Ibáñez; Chimino, Mancinelli, Escudero y Abero; Compagnucci, Lemos, Chicco y Avalos; Rosales y Silveira. DT: Mario Sciaqua.

Estadio: Gigante.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Hora: 17.45.

TV: Fox Sports Premium