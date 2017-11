Así será el sorteo de Rusia 2018

A las 12 del mediodía de este viernes y por la pantalla de TyC Sports, el Mundial de Rusia 2018 estará un paso más cerca de convertirse en realidad cuando se conozca la conformación de los ocho grupos y quede definido el fixture de la Copa del Mundo.





Esta mañana, la FIFA dio a conocer -mediante un video- el método que se utilizará para conocer el orden de los 32 seleccionados que dirán presente en Rusia. Como sucede siempre, el combinado local tendrá una bolilla diferente en el copón 1 para ser seleccionada en primera instancia y ocupar el primer lugar del Grupo A. A continuación se sacarán al azar las siete bolilla restantes (Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia) que se irán ubicando en el primer lugar de cada uno de los grupos B a H, de acuerdo al orden de salida.





Luego de la elección de los cabeza de serie, se procederá a ubicar a los ocho del copón 2 (España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia), después a los del copón 3 (Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán) y finalmente los del copón 4 (Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Norte y Arabia Saudita) pero con algunas particularidades.





En primer lugar, a diferencia de los que sucede con la elección de los ocho primeros, que ocuparán el A1, B1, C1 y así sucesivamente, para los otros 24 seleccionados se sorteará también la posición en el grupo. Por ejemplo, si España es la primera selección elegida del segundo copón, eso no implica que vaya al A2 sino que se elegirá una bola al azar que determinará si ocupa la posición 2, 3 ó 4.





Además, la UEFA será la única federación que tendrá dos selecciones en seis de los ocho grupos por tener 14 clasificados. De todas las demás confederaciones habrá como máximo un país en cada grupo, algo que podría obligar a saltear grupos durante el sorteo en caso de ser necesario. Por ejemplo, si luego del sorteo de los cabeza de serie Argentina queda en el Grupo B y cuando arranca la elección de las bolillas del copón 2 sale primero Suiza, la selección europea irá al Grupo A, con Rusia y no habrá problemas. Pero si luego sale Uruguay, que por orden debería ir al Grupo B, como está Argentina los charrúas deberán ir al Grupo C -siempre y cuando allí no esté Brasil, y en ese caso pasará al D-. Entonces -siempre poniendo como ejemplo a la Selección de Sampaoli en el Grupo B-, el primer rival argentino será el próximo elegido del copón 2 que no sea sudamericano.





Por último, también habrá una consideración especial para el sorteo del último copón, para evitar que no haya dos selecciones de la misma confederación en un grupo. Entonces, como ejemplifica el video que publicó la FIFA, aunque la sexta selección para elegir pueda ir al Grupo F por no tener un rival de su propia federación, podría saltearse ese grupo e ir a otro para que los equipos que todavía están por elegirse, no coincidan con seleccionados de su propio continente.