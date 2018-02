Así se desarrollará la primera jornada del Argentina Open

El tenista argentino Federico Delbonis enfrentará este lunes al alemán Florian Mayer en el partido que inaugurará la 18va. edición del Argentina Open, certamen que repartirá premios por 648.180 dólares y forma parte de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.





Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 70 del ranking mundial de la ATP, jugará a partir de las 14 en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club frente al teutón Mayer (72), un rival al que venció en la final del Challenger de Roma 2010 y en el ATP de Stuttgart 2011, mientras que perdió en el Challenger de Braunschweig 2013.





La programación completa para el lunes es la siguiente:



- CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS -



. a las 14:

Federico Delbonis (Argentina) vs. Florian Mayer (Alemania)



. No antes de las 15.30:

Román Jevaby y Jiri Vesely (Rep.Checa) vs. Diego Schwartzman (Argentina) y Dominic Thiem (Austria)



. No antes de las 17.45:

, Partido de leyendas:

Juan Mónaco y Mariano Zabaleta vs. Juan Ignacio Chela y Gastón Gaudio



. No antes de las 18.45:

Carlos Berlocq (Argentina) vs. Guillermo García López (España)



. A continuación:

Guido Pella (Argentina) vs. Nicolás Kicker (Argentina)



- CANCHA 2 -



. A las 14:

Facundo Bagnis (Argentina) vs. Dusan Lajovic (Serbia)



. A continuación:

Gael Monfils y Dorian Descloix (Francia) vs. Horacio Zeballos y Andrés Molteni (Argentina)



. A continuación:

Pedro Cachín (Argentina) vs. Thomaz Bellucci (Brasil)