Así es la vida del futbolista más rico del mundo

Fuente: infobae

Ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, ni Neymar. El futbolista más rico del mundo es Faiq Jefri Bolkiah. El joven de 19 años se desempeña en la reserva del Leicester City de la Premier League de Inglaterra.Es el sobrino de Hassanal Bolkiah, uno de los hombres más ricos del mundo y Sultán de Brunéi, un país asiático de poco más de 400.000 habitantes, con enormes reservas de petróleo y gas natural.Brunei es un país soberano del sudeste asiático, situado al norte de la isla de Borneo, que se posa sobre recursos naturales de alta rentabilidad. La explotación conveniente de gigantes fuentes de petróleo y gas líquido solventan su riqueza, sus obscenidades y su ostentosidad.El extremo de los "Foxes" heredará una fortuna familiar de más de 20.000 millones de dólares, según la revista Forbes. El joven futbolista que surgió de las inferiores del Chelsea llegó a gastar 35 millones de dólares en un mes entre autos de lujo, relojes y accesorios de oro blanco, informó el periódico inglés Mirror. Además posee tigres y leopardos como mascotas.La familia de Faiq Bolkiah cuenta con una impresionante colección de automóviles, con unos 600 Rolls-Royces, 574 Mercedes-Benz, 452 Ferrari, 382 Bentleys, 209 BMW, 179 Jaguar (incluyendo dos XJR-15), 134 Koenigseggs, 21 Lamborghinis (entre ellos un Diablo Jota), once Aston Martin, ocho F1 de McLaren, seis Dauer 962 LM y un CSS, valuado en cinco billones de dólares.La mansión del sultán es más grande que el Vaticano y es uno de los palacios más grandes del mundo, con una valoración de 350 millones de dólares. Bóvedas de oro, 200.000 metros cuadrados que albergan 1.888 habitaciones, 290 baños y un salón con capacidad para 5.000 personas. Su garage es un gran almacén de autos. Su colección es la más descomunal del mundo: 5.000 vehículos de lujo e "hypercars".Su padre, hermano del Sultán, es jefe de la Agencia de Inversiones de Brunei, que depende del Ministerio de Finanzas del País. Celebró sus 50 años con un show privado de Michael Jackson, luego de abonar casi 17 millones de dólares."He jugado al fútbol desde que tengo memoria y desde muy joven siempre he disfrutado salir al campo y tener la pelota a mis pies. Mis padres siempre me han apoyado en lograr mi sueño de ser futbolista", explicó Faiq, quien nació en Los Ángeles (Estados Unidos) y de muy joven se destacó en el fútbol inglés.Antes de su llegada al Leicester City, jugó en el AFC Newbury, Southampton, Arsenal FC y Chelsea. Además, fue capitán de la selección absoluta de Brunéi, donde jugó nueve partidos y convirtió un gol.