Artes Marciales: "Esto generó que nos paralizáramos"

El Centro Nacional de Artes Marciales que lleva adelante hace muchos años el instructor paranaense Silvano Berón en la capital entrerriana permanece cerrado desde que comenzó la cuarentena por el avance del coronavirus en el mundo. El impacto por el cierre fue durísimo tanto en lo deportivo, como también en lo económico.

El sensei habló de este tema con Ovación y plasmó su preocupación por la situación actual que atraviesa su deporte y su centro de entrenamiento que sigue cerrado sin saber cuándo se abrirá como antes.

“La verdad que esta cuarenta es muy dura indudablemente, ya que jamás nos hubiéramos imaginado vivir un fenómeno de esta naturaleza. El hecho de tener una situación inesperada y no estar preparados para una situación como esta, generó que nos paralizáramos. También teníamos la esperanza que se solucionara a corto plazo”, analizó el entrenador Silvano Berón respecto de las marcas que va dejando la pandemia viral en cada uno de los deportes que no se efectúan normalmente hace más de 100 días.

En el caso puntual del Centro de Artes Marciales donde se hace karate el trabajo virtual no está a la orden del día como pasa en otras disciplinas que lograron organizarse. Como Silvano vive con su hija Sandra, ambos intentan mantenerse activos en casa y no mucho más. “Para ser honesto, no tra-bajamos virtualmente. Entrenamos nosotros en el poco espacio que tenemos con Sandra, por lo que te mencionaba antes, el hecho de no estar preparados y más que nada los alumnos, porque esta es una actividad teórica y práctica”.

Como les va pasando a todos los deportistas, las metas en lo competitivo para esta temporada se están desvaneciendo a medida que va pasando el tiempo. “Por la fecha en que estamos a esta altura del año ya íbamos por la tercera o cuarta parte de las competencias de las dos Federaciones en la que competimos”.

Finalmente el entrerriano Berón habló del regreso del karate, y aseguró que es algo que desconoce. Lo que sí tiene claro es que su deporte está en condiciones de regresar con ciertos protocolos. “La vuelta va a depender del regreso de las actividades de los clubes y sindicatos ya que Sandra da en el Club San Martín y yo en el Sindicato Municipal. En el caso del Karate podríamos volver porque en un salón grande, como en los que funcionamos nosotros, se pueden distribuir perfectamente y en un solo espacio se trabaja la preparación física, las técnicas básicas de piernas y brazos y formas. En la Defensa Personal se complica porque ya es una actividad contacto permanente”, comentó el paranaense deseando recibir buenas noticias pronto.

Entrenamiento en casa y con su hija

Sandra y Silvano Berón tratan de hacer lo que se puede en un espacio que no es el mismo que utilizan en la normalidad.