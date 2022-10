Arsenal empató y Patronato está obligado a ganar para creer

Por esta jugada, Djorkaeff Reasco vio la segunda amarilla y se fue expulsado

A lo largo de los primeros 45 minutos, el conjunto rosarino jugó en campo rival, pero no estuvo preciso en los últimos metros, por lo que no generó chances concretas de gol. Los dirigidos por Leonardo Madelón, por su parte, apostaron a atacar mediante contragolpes, pero no contaron con muchas posibilidades para hacerlo.