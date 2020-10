Argentinos-San Lorenzo y un estreno sin goles

Al comienzo, Argentinos salió a buscar el partido por el sector derecho buscando el arco defendido por Fernando Monetti, con llegadas de Mateo Coronel e Iván Colman. El Bicho puso toda su gente en ataque y presionó al equipo de Boedo, que no podía salir de la encerrona que le propinó el combinado local. San Lorenzo no encontró su juego, ya que sus generadores, los hermanos Angel y Oscar Romero, no pudieron acomodarse en el campo, para empezar a elaborar situaciones.