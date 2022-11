Argentino B: Buena cosecha de Entre Ríos en Damas

En semifinales por el quinto puesto Federación Entrerriana 3 (Ana Clara Sotelo, dos oportunidades y Paz Raiteri)-Asociación Rafaelina 1.

Por el quinto puesto: Federación Entrerriana 3 (Pilar Osuna, Ana Clara Sotelo y Raiteri Paz) Federación de Santiago del Estero 3. En los penales ganó la FEH por 2-0.

Raúl Álvarez Villarraza es el entrenador del elenco entrerriano. El fue el encargado de analizar la producción de su equipo en el Argentino B de Mendoza. “El torneo en líneas generales fue muy bueno pese a que no pudimos conseguir el objetivo que era ascender. Nosotros claramente demostramos que estábamos para estar dentro de los cuatro mejores y no del quinto al octavo, pero el juego es así”, sostuvo y luego se metió en el juego decisivo ante las salteñas. “Salta arrancó muy bien en su partido del viernes que era el que nos clasificaba a nosotros con el empate. Arrancó muy bien en su primer cuarto. Nosotros nos fuimos acomodando, pero pese a eso en un contragolpe nos metieron un gol cuando estaban todas metidas atrás. Después de abroquelaron atrás y nos fue muy difícil poder conseguir el empate de nuevo. Tuvimos en el trajín del partido unos 11 o 12 córners cortos aproximadamente, pero no la pudimos meter”.

Salta fue el juego clave para las entrerrianas que de todos modos coronaron un gran certamen. “Pese al partido ante Salta el torneo de las chicas fue muy bueno. Viajamos con 18 de las 20 chicas y para muchas era el primer torneo que jugaban. Cuando digo 18 es porque a las otras dos ya las habíamos llevado a buenos aires en septiembre al certamen Sub 16”.

El DT se animó y recordó el paso a paso de las chicas en el certamen nacional. “Haciendo una cronología del certamen arrancamos bien contra Tandil, pero obviamente que ellos fueron muy superiores a todos y por algo fueron los campeones. Fue 6-3 en un partido súper lindo. Ellos claramente superiores, pero le dimos pelea hasta el final. Luego jugamos ante Santiago y a ese juego lo controlamos bastante y pudiéramos haber hecho un par de goles más. Esa fue la mayor falencia de nuestro certamen, el no poder convertir más”, sostuvo y continuó: “Después pasamos al viernes con Salta que se dio como ya te dije. Una vez que pasamos jugamos ante San Rafael y le ganamos 3-1. También lo controlamos muy bien. Luego en el partido por el quinto puesto de nuevo ante Santiago en lo que fue un duelo de conocidos. Claramente ambos nos acomodamos de manera diferente. Ellos arrancaron muy bien en la primera mitad donde a nosotros nos costó. Se pusieron 3-1 arriba y nosotros en el último cuarto salimos a quemar todas las naves y a buscar el triunfo o el empate porque sabíamos que éramos mejores que ellas en los panales australianos. Se dio de esa manera y en la última jugada del partido encontramos el empate. En lo panales, con una gran actuación de nuestra arquera, terminamos logrando el quinto puesto. Nos volvimos súper conformes ya que había muchas debutantes y llevaron adelante su primera experiencia en un certamen como este”.