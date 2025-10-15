Argentina vence a Colombia y sueña con la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina se mide con los Cafeteros por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo juvenil. Están 1 a 0.

La selección argentina vence a Colombia 1 a 0 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile por la segunda semifinal del Mundial Sub 20 . Ambos tuvieron sus avances para quebrar la paridad, pero los arqueros y las malas decisiones impidieron que haya emociones en los 45 minutos iniciales. La Tricolor se marchó al vestuario con una mala noticia, luego de la lesión de Joel Canchimbo , su mejor jugador en este arranque.

Vale destacar que Marruecos ya pasó a la final tras vencer a Francia por penales en Valparaíso y enfrentará al ganador de esta semifinal el domingo desde las 20 en el Estadio Nacional.

Argentina Sub 20: Juan Pablo Sorín le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol

Minuto a Minuto

71 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Giancula Prestianni, conducción; Mateo Silvetti, definición. El gambeteador del Benfica aguantó la marca rival, esperó el momento adecuado en el último tercio y le cedió un pase al goleador para su resolución contra Jordan García.

68 minutos: Silvetti volvió a fallar

El compañero de Lionel Messi en Inter Miami encajó un tiro muy elevado en la medialuna tras un centro atrás de Gianluca Prestianni.

63 minutos: revisión y continuidad

Diego Placente utilizó la tarjeta verde para reclamar una pregunta expulsión de Jhon Rentería tras una disputa de pelota con un jugador argentino. El árbitro revisó la acción y mantuvo la amarilla mostrada al atacante de la Tricolor.

57 MINUTOS: ¡BARBI VOLVIÓ A SALVAR A LA ARGENTINA!

En el peor momento del equipo de Placente, el arquero reapareció con un manotazo salvador frente a un testazo de Juan Arizala.

54 MINUTOS: ¡ATAJADÓN DE BARBI Y SALVADA DE TOBÍAS RAMÍREZ!

El arquero de Talleres contuvo a medias un remate en la medialuna y, a continuación, el zaguero de Argentinos Juniors despejó el balón con lo justo antes de que un futbolista de Colombia fusile el arco Albiceleste.

21:11 hsHoy

51 minutos: Villalba, a lo Mascherano

El zaguero central llegó con lo justo con una barrida en el área para cortar al rival y mandar la pelota al córner en una acción que recordó el corte de Mascherano ante Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014.

21:08 hsHoy

49 minutos: Mateo Silvetti registró la más clara de Argentina

El joven del Inter Miami pisó al área y finalizó el avance con un derechazo que se perdió al lado de un palo.

21:04 hsHoy

¡EMPEZÓ LA SEGUNDA PARTE!

42 minutos: Juan Arizala agarró la lanza y llevó peligro al área de Santino Barbi

El lateral izquierdo se desprendió del fondo, llegó al último tercio, enganchó rumbo a la medialuna y ensayó un derechazo desviado.

37 minutos: aceleró Argentina

Un pase al vacío de Subiabre a Sarco terminó con un buscapié despejado a medias por el arquero de Colombia y Valentino Acuña no pudo impactar la pelota en el área chica.

36 minutos: cambio obligado en Colombia

Joel Canchimbo se retiró lesionado y lo reemplazó Jhon Renteria.

32 minutos: partido parejo en Santiago de Chile

Ambos equipos exponen el rigor físico de un duelo clave en busca de sacar boleto a la definición, en la que ya espera Marruecos.

21 minutos: se animó Prestianni

El extremo enganchó de izquierda al centro y sacudió un derechazo elevado.

19 minutos: Subiabre tuvo la suya

El joven de River Plate probó un intento desde afuera del área contenido por Jordan García.

16 minutos: tímida respuesta de Argentina

Valentino Acuña encajó un remate pifiado en el área que alcanzó a ser rechazado por Kéner González.

8 minutos: primera respuesta de Barbi

El arquero de la Argentina despejó a un costado el cabezazo a quemarropa de Joel Canchimbo.

Comenzó el partido

Cómo llegan Argentina y Colombia a las semifinales del Mundial Sub 20

La Albiceleste viene de vencer 2-0 a México en los cuartos de final con tantos de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. Anteriormente goleó 4-0 a Nigeria en octavos, y en la fase de grupos se impuso ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), por lo que llega a las semifinales con cinco triunfos en igual cantidad de partidos.

El goleador argentino es Alejo Sarco, quien tiene cuatro tantos y puede ser el máximo goleador del torneo ya que Benjamín Cremaschi cuenta con cinco pero Estados Unidos quedó eliminado en cuartos.

De cara al cruce con Colombia, Diego Placente ya sabe que tendrá dos bajas de peso: Maher Carrizo deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla. Los dos titulares, y sus posibles reemplazantes son Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba.

Por su parte, los Cafeteros finalizaron primeros en el Grupo F con cinco unidades producto de ganarle a Arabia Saudita (1-0), y empatar contra Noruega (0-0) y Nigeria (1-1). En octavos se impusieron ante Sudáfrica por 3-1 y en cuartos vencieron 3-2 a España con un hat-trick de Neyser Villareal, estrella del equipo que es el goleador del torneo junto a Cremaschi. Sin embargo, el delantero no podrá enfrentar a Argentina porque, al igual que Carrizo, llegó a la segunda tarjeta amarilla en el Mundial.

El once inicial de la Selección Argentina vs. Colombia, por la semifinal del Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

La formación de Colombia vs. Selección Argentina, por la semifinal del Mundial Sub 20

Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera; Kéner González, Juan Arizala, Elkin Rivero, Joel Romero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.