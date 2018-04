bianchi1.jpg

Carlos Bianchi, el exitoso entrenador que este jueves cumple 69 años, pronosticó que el seleccionado de fútbol de la Argentina será "campeón del mundo" en Rusia 2018, además de considerar que Lionel Messi es el "mejor jugador de la historia"."Argentina será campeón" respondió el ex DT de Vélez Sarsfield y Boca Juniors, cuando fue consultado por el diario francés, mientras dura su estadía en el país galo.Bianchi, que supo brillar como jugador en el fútbol francés y se convirtió en un implacable goleador en el Reims (1973-1977), París Saint Germain (1977-1979) y Racing de Estrasburgo (1979-1980), también remarcó que el astro Messi "es el mejor jugador de la historia" del fútbol, remarcando que "no le hace falta ganar un Mundial" para quedarse con esa distinción.El entrenador, ganador de cuatro Copas Libertadores (una con Vélez, las otras tres con Boca), elogió la actualidad del seleccionado de Brasil, desde que "tomó la conducción" su colega Tite.Además, el técnico destacó que el representativo de Francia "tiene muy buenos jugadores", aunque no supo explicar "cómo perdió después de 30 minutos excelentes" el amistoso que disputó con Colombia (2-3) en París, en marzo pasado.