Argentina se despidió del 2020 con una victoria

Argentina diseñó su plan de juego para recuperar la pelota lo más lejos de su arco y salir rápido de contra. Reordenándose en un 4-4-2 cuando no tenía la pelota (con Nico González plegándose al medio) y mutando a un 4-3-3 en ataque, con Lo Celso, De Paul y Paredes ofreciéndose como socios del capitán y la proyección de los laterales. Ya el en inicio, Messi provocó un tiro libre en el borde del área por una mano de Abram, pero su intento rebotó en la carrera. Al duelo le costó armarse, por las imprecisiones y las faltas. El conjunto visitante sufrió un susto a los 10 minutos: un pelotazo encontró a Cueva mano a mano con Armani. Sin embargo, el mediapunta levantó la pelota ante Armani y se le fue larga, por lo que simuló una infracción que no insistió. No obstante, el VAR invitó a Wilmar Roldán a revisarlo. La zozobra pasó luego de que el árbitro comprobó que fue el peruano el que inicio el contacto.