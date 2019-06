Argentina pone en marcha su ilusión

Brasil.— Argentina pone primera hoy en la Copa América que se juega en Brasil. El equipo de Lionel Scaloni se medirá desde las 19 con Colombia.

Las dos selecciones llegan a su partido tras ganar sus últimos amistosos. Los Albicelestes golearon a la selección de Nicaragua por 5-1; mientras que los Cafeteros se impusieron a Perú por tres goles a cero jugando de visitantes.

Los artífices de la gran victoria de Argentina fueron Lionel Messi, que anotó un doblete en los minutos 37 y 38; Lautaro Martínez, quien también metió dos goles pero en el segundo tiempo a los 63 y 74 minutos; y Roberto Pereyra, quien se encargó de cerrar el encuentro a los 81.

Por el lado de los colombianos, fue Mateus Uribe quien anotó el primer gol a los 32’ del primer tiempo y lo volvió a hacer en la segunda mitad a los 65’. Finalmente, Duván Zapata le puso fin al partido a los 94 minutos dejando el marcador 3-0.

Para el Argentina-Colombia, la selección gaucha tendrá a su máxima figura Lionel Messi, mientras que los colombianos tendrán a James Rodríguez y Radamel Falcao.

Este partido forma parte del Grupo B, que también está integrado por Paraguay y Qatar.

TRATAMIENTO. Ángel Di María espera tranquilo, casi relajado (en el buen sentido), el debut de hoy ante Colombia, en el que se dará su estreno en el ciclo Scaloni y su regreso oficial a la Selección después de la eliminación en el Mundial ante Francia. Por todo, no es un partido más. Sobre todo, porque en este tiempo también trabajó para eso: para volver de la mejor manera. Y con un plan especial que le hizo el cuerpo técnico para evitar lo que tanto lo atormentó, fundamental, en este tipo de competencias: las lesiones. “Cuando me citaron y me lesioné, psicológicamente me mató”. Di María lo sabe bien. Lo dice a viva voz. Entiende que ahí, en esas cuestiones musculares, está su talón de Aquiles. Por eso se alarmó tanto cuando en la previa al amistoso con Venezuela otro desgarro lo sacó del camino y le impidió jugar en lo que era su retorno a la Selección. Eso generó que desde el cuerpo técnico idearan un tratamiento específico para cuidarlo, para regular esa intensidad, para evitar que ese karma se repita. Tanto desde lo físico como desde lo emocional. Y ese trabajo arrancó en Ezeiza y continuó en Brasil.

Musso es el reemplazo de Andrada

Juan Musso fue el elegido por el entrenador Lionel Scaloni para reemplazar a Esteban Andrada entre los 23 convocados para la Copa América de Brasil, en la que la Selección Argentina debutará este sábado ante Colombia en Salvador, desde las 19 por TyC Sports. El arquero de Udinese, de 25 años y quien descansaba en su San Nicolás natal luego de la temporada, ocupará el lugar de su colega de Boca, quien sufrió un golpe en una rodilla durante la práctica del miércoles y debió dejar la concentración con una sinovitis.