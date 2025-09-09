Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

Argentina, que sufrió la expulsión del central, se mide con la Tri en el cierre del torneo clasificatorio. Están 1 a 0.

Argentina pierde 1-0 ante Ecuador en una primera parte muy compleja para el campeón del mundo en Guayaquil . Los dirigidos por Lionel Scaloni tomaron una postura defensiva y se animaron a atacar a la Tricolor a través de transiciones rápidas que no llegaron a lastimar a Hernán Galíndez .

El arquero, Emiliano Dibu Martínez , debió intervenir en dos oportunidades para frenar sendos avances del elenco local y la Albiceleste sobrellevó el último cuarto de hora con 10 jugadores por la prematura expulsión de Nicolás Otamendi .

Cuando parecía que se llevaba una valiosa igualdad al vestuario, Wilmar Roldán cobró un dudoso penal por una supuesta infracción de Nicolás Tagliafico a Ángelo Preciado. Enner Valencia fue el encargado de convertir la pena máxima en el minuto 12 de descuento.

Minuto a minuto

58' El juez marca el final del primer tiempo en medio de un clima caliente, con muchas protestas y los futbolistas argentinos buscando al árbitro. Scaloni se mete en el campo de juego para alejarlos y que vayan al vestuario, tras una etapa con casi 14 minutos extra en Guayaquil.

57 MINUTOS: ¡GOL DE ECUADOR!

54 MINUTOS: ¡PENAL PARA ECUADOR!

El árbitro Wilmar Roldán cobró la pena máxima a instancias del VAR por una supuesta infracción de Nicolás Tagliafico a Angelo Preciado.

¡ADICIONARON SEIS MINUTOS!

40 minutos: Argentina no pasa sustos con 10 jugadores

El equipo de Scaloni tomó una postura más replegada por la inferioridad numérica y dispuso una línea de cinco defensores en el cierre de la etapa.

Minuto a minuto

33 MINUTOS: ¡NICO OTAMENDI, EXPULSADO!

El zaguero central derribó a Enner Valencia, quien se encaminaba a quedar frente a frente con el Dibu Martínez. Debido al contexto de la infracción, Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja.

25 minutos: Argentina, agazapado en busca de su chance

La Albiceleste se mantiene replegada y apuesta a las transiciones rápidas para llevar peligro al arco de Galíndez.

5 minutos: Moisés Caicedo, amonestado

El volante central de Ecuador se llevó la cartulina por una fuerte entrada en mitad de cancha.

13 minutos: segunda atajada de Emiliano Martínez

El habilidoso Nilson Angulo probó la resistencia del arquero con un disparo cruzado controlado en dos tiempos por el marplatense.

11 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ECUADOR!

La jugada finalizada por Nilson Angulo en la red fue invalidada por un evidente fuera de juego suyo.

7 MINUTOS: ¡TAPADA CLAVE DEL DIBU MARTÍNEZ!

El arquero argentino despejó con eficiencia un mano a mano contra el atacante, Enner Valencia en el área.

2 minutos: primer avance del partido

El jugador de Ecuador, Gonzalo Plata, ganó en las alturas a la salida de un córner izquierdo con un cabezazo que se marchó desviado.

La formación de Selección Argentina vs. Ecuador, por las Eliminatorias

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

El once de Ecuador vs. Selección Argentina, por las Eliminatorias

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

¡Franco Mastantuono lucirá la camiseta número 10!

El futbolista del Real Madrid tendrá el dorsal de Lionel Messi, ausente para el encuentro ante Ecuador. Además, Thiago Almada y Valentín Carboni fueron desafectados de la lista por lesión