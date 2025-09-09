Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

Argentina, que sufrió la expulsión del central, se mide con la Tri en el cierre del torneo clasificatorio. Están 1 a 0.

9 de septiembre 2025 · 19:58hs
Ecuador gana 1 a 0 tras el primer tiempo. 

Conmebol

Ecuador gana 1 a 0 tras el primer tiempo. 
Lautaro Martínez titular en Argentina ante Ecuador.

Lautaro Martínez titular en Argentina ante Ecuador.

Argentina pierde 1-0 ante Ecuador en una primera parte muy compleja para el campeón del mundo en Guayaquil. Los dirigidos por Lionel Scaloni tomaron una postura defensiva y se animaron a atacar a la Tricolor a través de transiciones rápidas que no llegaron a lastimar a Hernán Galíndez.

El arquero, Emiliano Dibu Martínez, debió intervenir en dos oportunidades para frenar sendos avances del elenco local y la Albiceleste sobrellevó el último cuarto de hora con 10 jugadores por la prematura expulsión de Nicolás Otamendi.

En Argentina mueren 40.000 personas al año por el tabaquismo

En Argentina mueren 40.000 personas al año por el tabaquismo

Venezuela es loca este lunes.

Venezuela se la juega ante Colombia

Cuando parecía que se llevaba una valiosa igualdad al vestuario, Wilmar Roldán cobró un dudoso penal por una supuesta infracción de Nicolás Tagliafico a Ángelo Preciado. Enner Valencia fue el encargado de convertir la pena máxima en el minuto 12 de descuento.

Minuto a minuto

58' El juez marca el final del primer tiempo en medio de un clima caliente, con muchas protestas y los futbolistas argentinos buscando al árbitro. Scaloni se mete en el campo de juego para alejarlos y que vayan al vestuario, tras una etapa con casi 14 minutos extra en Guayaquil.

57 MINUTOS: ¡GOL DE ECUADOR!

54 MINUTOS: ¡PENAL PARA ECUADOR!

El árbitro Wilmar Roldán cobró la pena máxima a instancias del VAR por una supuesta infracción de Nicolás Tagliafico a Angelo Preciado.

¡ADICIONARON SEIS MINUTOS!

40 minutos: Argentina no pasa sustos con 10 jugadores

El equipo de Scaloni tomó una postura más replegada por la inferioridad numérica y dispuso una línea de cinco defensores en el cierre de la etapa.

Minuto a minuto

33 MINUTOS: ¡NICO OTAMENDI, EXPULSADO!

El zaguero central derribó a Enner Valencia, quien se encaminaba a quedar frente a frente con el Dibu Martínez. Debido al contexto de la infracción, Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja.

25 minutos: Argentina, agazapado en busca de su chance

La Albiceleste se mantiene replegada y apuesta a las transiciones rápidas para llevar peligro al arco de Galíndez.

5 minutos: Moisés Caicedo, amonestado

El volante central de Ecuador se llevó la cartulina por una fuerte entrada en mitad de cancha.

13 minutos: segunda atajada de Emiliano Martínez

El habilidoso Nilson Angulo probó la resistencia del arquero con un disparo cruzado controlado en dos tiempos por el marplatense.

11 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ECUADOR!

La jugada finalizada por Nilson Angulo en la red fue invalidada por un evidente fuera de juego suyo.

7 MINUTOS: ¡TAPADA CLAVE DEL DIBU MARTÍNEZ!

El arquero argentino despejó con eficiencia un mano a mano contra el atacante, Enner Valencia en el área.

2 minutos: primer avance del partido

El jugador de Ecuador, Gonzalo Plata, ganó en las alturas a la salida de un córner izquierdo con un cabezazo que se marchó desviado.

La formación de Selección Argentina vs. Ecuador, por las Eliminatorias

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

El once de Ecuador vs. Selección Argentina, por las Eliminatorias

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

¡Franco Mastantuono lucirá la camiseta número 10!

El futbolista del Real Madrid tendrá el dorsal de Lionel Messi, ausente para el encuentro ante Ecuador. Además, Thiago Almada y Valentín Carboni fueron desafectados de la lista por lesión

Argentina Ecuador Guayaquil Eliminatorias Sudamericanas
Noticias relacionadas
dia de la historieta: por que se celebra cada 4 de septiembre en argentina

Día de la Historieta: por qué se celebra cada 4 de septiembre en Argentina

La Selección Argentina entrenó en el predio de Ezeiza.

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

Catalina Borrero Müller está ante una importante chance para su carrera.

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

Los Juegos Jadar están en pleno desarrolo.

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Ver comentarios

Lo último

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

Ultimo Momento
Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

En Concordia un tanque de guerra chocó a una camioneta

En Concordia un tanque de guerra chocó a una camioneta

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Policiales
Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

San José: una motociclista con lesiones graves

San José: una motociclista con lesiones graves

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Ovación
Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Oficial de FIFA: el tremendo récord de audiencia de Boca en el Mundial de Clubes

Oficial de FIFA: el tremendo récord de audiencia de Boca en el Mundial de Clubes

La provincia
En Concordia un tanque de guerra chocó a una camioneta

En Concordia un tanque de guerra chocó a una camioneta

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

Paraná: quinto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Paraná: quinto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Dejanos tu comentario