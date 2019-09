Argentina enfrenta una cita con la historia

El seleccionado argentino de básquetbol definirá hoy ante España el título del Mundial China 2019, lo que representa la oportunidad de cerrar un nuevo capítulo de la historia grande del deporte nacional.

La gran final entre los dos invictos del torneo se jugará desde las 9 de Argentina en el Wukesong Sport Center de la capital Beijing, que dispone una capacidad para 19.000 personas. Cuatro canales transmitirán en vivo: TyC Sports, DirecTV Sports, la Televisión Pública y DeporTV.

Argentina asumirá su tercera chance de alzar la Copa del Mundo después de tomar la primera, en la edición estreno de 1950 que organizó, y de quedar en el umbral de la gloria en Indianápolis 2002 cuando perdió con Yugoslavia (84-77) con la base del equipo que dos años más tarde coronó el oro olímpico en Atenas.

Aquella Generación Dorada, que tuvo a Emanuel Ginóbili como símbolo, sentó las bases de un virtuoso ciclo para el básquetbol argentino que aún tiene vigencia pese al retiro de casi todos sus integrantes, a excepción de Luis Scola, el líder absoluto del seleccionado actual.

El equipo dirigido por Sergio Hernández superó todos los pronósticos en China, consiguió como un mero trámite el primer objetivo de sellar la clasificación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y se instaló en la final con un rendimiento admirable.

“Juegan bien, con una unión y un coraje que contagia, que inspira. Defienden durísmo, están tremendos y en ataque tiene jugadores que resuelven. Es muy lindo verlos”, reconoció Ginóbili en el entretiempo de la semifinal con Francia, para la que viajó 18 horas desde Estados Unidos.

“Estaba viendo el partido con Serbia (cuartos de final) y me emocioné en los últimos minutos. Entonces dije: ‘no, me voy para allá, esto no me lo puedo perder’”, reveló el básquetbolista argentino más grande.

Sensaciones similares, pero desde otro lugar, experimentó la Oveja Hernández, que después de la clasificación a la final no dudó en asegurar: “Este es el mejor equipo que he dirigido en mi vida, con todo mi respeto hacia los demás. No solamente porque gana sino porque juega bien. No tenemos un segundo de distracción, somos insoportables”.

Insoportable al momento de defender, eficaz a la hora de atacar, concentrado en cada segundo del partido y comprometido con la causa colectiva son las virtudes que mostró Argentina desde su primer partido en China 2019.

Su campaña hasta la final lo expresa con claridad a partir de sus victorias ante Corea del Sur (95-69), Nigeria (94-81), Rusia (69-61), Venezuela (87-67), Polonia (91-65), Serbia (97-87) y Francia (80-66).

El último obstáculo hacia la gloria máxima es un seleccionado español laureado, compuesto por jugadores de experiencia y que tiene una apreciable ventaja sobre Argentina en el historial del Mundial de básquetbol.

En su recorrido hacia la final le ganó a Túnez por 101-62, a Puerto Rico por 73-63 y a Irán por 73-65 en la primera ronda; a Italia por 67-60 y a Serbia por 81-65 en la segunda fase; a Polonia por 90-78 en cuartos de final y a Australia por 95-88 en la semifinal.

El pivote Marc Gasol (34 años), campeón reciente en la NBA con Toronto Raptors, es su hombre más importante en la pintura y viene de ser figura ante Australia.

Esa victoria es una de las cinco que tienen los europeos en un historial mundialista de siete encuentros.

Campazzo : “No va a haber sorpresas”

El base Facundo Campazzo supuso ayer que el poderío ofensivo del seleccionado argentino representará “un dolor de cabeza para España” en la final del Mundial. El jugador de Real Madrid entendió que en el partido “no va a haber sorpresas” debido al conocimiento recíproco del rival, dado que ocho de los doce basquetbolistas argentinos se desempeñan en la Liga Endesa española. “Tenemos que tener la mente fría, el corazón caliente, controlar las emociones un poco, y jugar al basquet”, sostuvo la figura,