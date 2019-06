Argentina derrotó al local y sumó otra victoria

Argentina jugó su cuarto juego del round robin en el grupo A frente al anfitrión, República Checa. Con un gran marco de público, fue uno de los duelos más atractivos de la jornada. Ganó bien 6 a 3 y comparte la segunda ubicación de la tabla de posiciones con un récord de 3-1. Éste fue el roster nacional: Alan Peker al center, Teo Migliavacca detrás del plato, Bruno Motroni el DP, Nicolás Carril al right, Mariano Montero al left, Gustavo Godoy en la esquina caliente, Federico Eder en la segunda, Federico Olheiser en la inicial, Gonzalo Ojeda el parador corto y Román Godoy el lanzador abridor. En el primer período, ambos ataques fueron silenciados por los lanzadores contrarios.

Pero en la parte baja de la segunda entrada y con dos outs, Argentina abre el marcador. Gustavo Godoy batea sencillo por el right y dos lanzamientos más tarde, el veterano se robó la segunda base. Es el turno de Federico Eder y esa pelota todavía no cayó, tremendo cuadrangular por todo el central. Argentina no saca el pie del acelerador y Federico Olheiser conecta gran batazo entre el center y el right, back-to-back home runs para nuestro seleccionado. Gonzalo Ojeda batea su tercer hit del torneo y se ubicó en la incial. 3-0 Argentina. Ya en la parte baja de la tercera, Argentina anota una rayita más gracias a un gran bateo de Teo Migliavacca, la ubicó en las tribunas del left. Cambio de lanzador en Checa, Bruno Motroni le da la bienvenida a Breník con sencillo por la banda opuesta. Carril batea rola al short, pero todo el mundo a salvo por error en la recepción del segunda base Checo.

Luego Argentina llena las bases gracias a un toque sorpresa de uno de los mejores bateadores del torneo, Mariano Montero. Argentina no logra aumentar el marcador, Gustavo Godoy batea rola por la tercera y logran la doble matanza. Argentina 4-0. Quinto abre. Sencillo y base por bolas. Con dos outs el equipo checo amenaza por primera vez en el partido. Svoboda al bat, bateó hit por el right field. Pelota que Nicolás Carril intentó barrer y no logró controlar, permitiendo que todos anoten. Argentina 4, República Checa 3. En el mismo período, con dos outs nuevamente Argentina anota 2 carreras más. Motroni da de línea por el right para ubicarse en la segunda, Carril batea doble entre el center y el right para impulsar la quinta. Montero sigue encendido y batea triple por la línea del right para remolcar la sexta. Argentina 6, República Checa 3. En el sexto período, luego de una base por bolas, Gamarci manda a la placa de pitcheo al mayor de los Migliavacca en reemplazo de Román Godoy, quien pitcheó 5 entradas completas, permitiendo 5 hits, tres bases por bolas y 5 ponches. Pablo camina al cuarto bate checo sin outs, luego una rola al pitcher y asistencia por la segunda, ubica a corredores checos en las esquinas.

Pablo poncha a los bateadores siguientes dejando en 0 la amenaza de los europeos. Gran relevo de Migliavacca. Huemul Mata entró en la apertura de la séptima para relevar a Pablo Migliavacca. K, K y asistencia para cerrar el juego. Triunfo argentino 6 a 3 contra los campeones europeos. Argentina demostró una vez más, que cuenta con un gran poderío ofensivo. Mañana desde las 8:30 hora de nuestro país, se medirán con Cuba.