Argentina busca defender el invicto frente Estados Unidos

La selección argentina de softbol buscará mantener el invicto frente a Estados Unidos este domingo, por la tercera fecha de la ronda preliminar de los Juegos Panamericanos que se celebran en Lima. Los norteamericanos vienen de lograr el 5° puesto en el mundial, sin embargo, tal como Argentina, en este certamen vienen invictos.



El softbol masculino es uno de los deportes colectivos que más alto nivel presenta en Lima ya que participan cinco selecciones que terminaron entre las 15 primeras en la reciente cita universal de la disciplina.

Cerca del podio

Todo indica que el ganador de este juego podría asegurarse una medalla, ya que la forma de competencia tiene un formato donde los cuatro primeros se clasifican para las semifinales pero una semifinales no tradicionales: los cuatro primeros jugarán 1° vs 2° (no primero contra cuartos, como es habitualmente) y el ganador de ese juego, irá directamente por la medalla dorada. En tanto, el 3° puesto jugará contra el 4° y el ganador de ese juego, buscará acceder a la final enfrentándose al perdedor del juego entre los líderes de la tabla. De esta forma, quienes clasifiquen en primer lugar, tendrán doble chance de acceder a medalla dorada.



La definición del medallero será un día después de que se den todos los cruces, el jueves 1 de agosto.