ARENAS FC 4.jpg Arenas FC Max se prepara para su primer torneo

Arenas será el único representante de la provincia en el certamen. Se inscribieron en de junio y a partir de ahí comenzaron a organizar eventos para recaudar fondos y de esa manera cubrir los gastos. Ya hicieron un bingo y el 10 se viene otro en la sede de Obras Sanitarias (ubicada en calle Salta) donde se espera otra gran jornada (más información en el instagram escuelaarenasfutbolfemenino).

EL ESPACIO

Arenas Max ha realizado varios amistosos, pero sucede que al no haber una Liga y aún no se ha formado el Senior en la LPF, no han podido competir en un certamen. “Somos muchas jugadoras que van desde los 35 años hasta los 56 y tenemos un problema; no hay muchos equipos y tampoco hay competencia”, comentó Gabriela Díaz. “No sabemos con qué nivel nos vamos a encontrar, tenemos miedo de que vayan de Brasil, je”, agregó

Gabriela, quien jugó al hockey sobre césped hasta los 30 años y luego se sumó al fútbol. Fernanda Tomasini dijo que “hay un grupo muy lindo” y remarcó que están ”re manija” con los preparativos para jugar el torneo en Córdoba. “La semana que viene vamos a hacer un amistoso con Etchevehere”, contó Fernanda, quien juega hace 10 años. Gisela Cisneros comentó que llegó al fútbol por su hija y que es “muy lindo” compartir el deporte en la familia y con amigas. “Esto me hace volver a la juventud cuando viajaba con el deporte, con el hockey”, mencionó Díaz.

ARENAS FC 3.jpg Arenas FC Max se prepara para su primer torneo

Arenas Max jugó además un partido con la Selección Argentina de Amputados y consideraron que fue una “experiencia muy linda”. “Está muy bueno poder hacer estos encuentros”, sostuvo Tomasini.

Otro de los aspectos que destacaron del grupo es que “en la categoría Max, los hijos son más grandes y eso nos da más libertades para hacer cosas entre nosotras”.

El equipo dirigido por la reconocida jugadora Carolina Benke entrena los lunes, miércoles y viernes desde las 16.15 en el predio de avenida De las Américas 3690. “Caro nos ordena, nos dice que bajemos la ansiedad porque cuando arrancamos salimos con todo”, mencionaron. Las cuatro jugadoras que visitaron la Redacción de UNO indicaron además que están tramitando el transporte para poder viajar y van a continuar las gestiones para poder abaratar los costos. “Tenemos un gasto de 30.000 pesos por jugadora para poder participar del torneo. Así que estamos pidiendo donaciones para el Bingo”, contaron sobre la importancia que tiene Caro Benke en el armado del equipo.

“Es impresionante cómo ha explotado el fútbol femenino en los últimos años y esto va a seguir creciendo. Esperamos que cada vez más chicas se sumen porque es un deporte hermoso para jugarlo y para compartir cosas en el tercer tiempo o fuera de la cancha”, resaltaron el viernes en su visita a la Redacción