Arce: "Marcar un gol en el Mundial no se compara con nada"

En la previa del partido por los cuartos de final del Mundial de Futsal que se está disputando en Cataluña, la jugadora de Paraná Florencia Arce habló del desafío ante Suiza, hoy desde las 11, y dijo que la Selección Argentina está muy bien luego de haber pasado el grupo de manera invicta.

La goleadora surgida en el barrio Pancho Ramírez de la capital entrerriana dijo que haber marcado en los dos partidos es algo "incomparable" en diálogo con Ovación.

"No sé si nos imaginábamos que íbamos a clasificar de esta manera, pero vinimos con mucha fe y el primer objetivo era pasar. Tenemos mucha confianza y tenemos un grupo increíble y un gran equipo", analizó luego de los triunfos del lunes ante Cataluña y el martes ante Francia que le permitieron al equipo quedarse con el primer puesto del Grupo B.

Florencia disputa su primer torneo internacional de futsal y sostuvo que el grupo y el cuerpo técnico la hacen sentir "muy segura" y analizó su presente. "En lo personal estoy muy bien y siento que el grupo me apoya mucho y por eso me salen las cosas dentro de la cancha. Todavía no me adapté del todo al sistema de juego que tiene la Selección. Hablábamos con el entrenador y me dijo que él me incorporó muchos conceptos y eso hizo que no explotara del todo. Me va a llevar un tiempo, pero a pesar de eso me dijo que me había adaptado bastante rápido y eso te da seguridad", confió Arce, quien ingresó en los partidos de la primera fase.

Argentina se medirá con Suiza desde las 11 en busca del pase a la semifinal y en la previa aparece como gran favorito. El elenco europeo empató con Taiwán y perdió con Brasil y clasificó por tener menos goles en contra que el elenco asiático. Para Florencia "será duro", pero se mostró optimista.

"Cualquier equipo en esta instancia es duro. Suiza será el rival, pero nosotros estamos muy bien y veo que Argentina está muy preparada", señaló Arce.

Por otra parte se mostró emocionada por haber marcado el tercer gol ante los locales en la victoria 6 a 1 y el quinto en el triunfo ante Francia por 8 a 1. "Haber marcado dos goles es increíble. No sé cómo explicar la alegría que se siente. Me ha tocado salir campeona, jugué en muchísimos lugares. Siempre dije que hacer goles en un partido y en una final era lo mismo, pero hacer un gol en un Mundial no se compara con nada. Estoy muy feliz de haber debutado con un gol y haber podido hacer otro", manifestó la campeona con La Salle de Paraná.

LOS OTROS CRUCES. Además del partido ante Argentina ante Suiza a las 11, se disputarán hoy los cuatro partidos correspondientes a los cuartos de final del Mundial.

A las 13, Paraguay, primera del Grupo D, enfrentará a Italia. Las paraguayas son grandes favoritas a quedarse con el duelo ante las italianas. El seleccionado sudamericano le ganó a Australia por 3 a 0 y luego superó a Estados Unidos 6 a 3. Mientras que las europeas fueron goleadas por Colombia, pero le ganaron el duelo decisivo a Sudáfrica por 3 a 2.

El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales con el ganador del partido entre Argentina ante Suiza.

A las 15, Colombia, el último campeón y uno de los grandes favoritos, enfrentará a Estados Unidos.

Las Cafeteras arrasaron en los dos partidos de su grupo con 19 goles a favor y ninguno en contra. En tanto las norteamericanas superaron a Australia para quedarse con el segundo lugar y la clasificación en el Grupo D.

Mientras que la jornada terminará con el partido que van a disputar Brasil ante Cataluña desde las 17. Las sudamericanas también son grandes favoritas a jugar la final. Anotaron 19 goles y no les convirtieron. Cataluña dependerá del apoyo de su gente.