Arce: "Aprendimos mucho y ahora hay que esperar"

Florencia Arce, Gisela Llull y Bárbara Ruiz vivieron un fin de semana intenso con la Preselección Argentina de Futsal en Mendoza. Las jugadoras de La Salle de Paraná buscarán un lugar entre las 12 que disputarán el Mundial de Cataluña del 17 al 28 de noviembre. La lista se podría dar a conocer mañana por el entrenador, Eduardo Perico Pérez, aunque no se descarta que se postergue un par de días. De las tres, al menos una emprenderá el viaje a Europa porque de las 14 que entrenaron del viernes al lunes quedarán 12.

"La verdad es que fue una hermosa experiencia, aprendimos mucho. Hicimos entre 10 y 11 entrenamientos en días, fue como una mini-pretemporada", contó a Ovación Florencia Arce.

La goleadora señaló que la adaptación al grupo fue "muy buena" y eso les hizo las cosas más sencillas."Nos trataron muy bien y eso nos sirvió mucho para soltarnos. Parecía que hacía mucho años que jugábamos juntas en el mismo equipo", comentó Arce, quien junto a las dos entrerrianas se sumaron a una Preselección integrada por siete jugadores de Mendoza, tres tucumanas y una jugadora de Tierra del Fuego.

Por otro parte dijo que con respecto a los trabajos tácticos, al principio le costó mucho, pero luego fue ganando confianza. "En lo personal me costó mucho al principio porque rotan mucho y de memoria, pero después me solté y hasta tiré un caño. Igual sentí que podía dar un poco más", aclaró la jugadora que disputó el Mundial de fútbol Sub 20 con la Selección Argentina de 11 en Japón.

LA GRAN ARQUERA

"La verdad que fue muy lindo... impresionante. El grupo es hermoso como nos había dicho el entrenador", comentó la arquera de Paraná Gisela Llull en diálogo con Ovación.

Una de las tres arqueras que participaron de los entrenamientos expresó que el nivel para defender el arco "es muy parejo" y destacó todo lo que aprendió en "tan poco tiempo".

"La verdad es que en mi puesto el nivel fue muy parejo y bueno. No sé si voy a quedar porque sé que soy la arquera que menos experiencia tiene a nivel internacional, pero en caso de que no quede voy a estar agradecida por la experiencia que tuve", confió Gruya.

Al mismo tiempo dijo que será una experiencia que no va a olvidar "jamás".

Las 12 jugadoras que queden convocadas de las 14 deberán presentarse una semana antes en el Cenard para ajustar detalles de cara al viaje. La idea es sumar la mayor cantidad de minutos de juego.