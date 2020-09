Aranzazú Osoro pisó fuerte de local y va por más 

La Vikinga entrerriana habló con Diario UNO desde Barcelona y celebró la conquista, sobre todo por haber sido la primera con Brito, quien la acompaña en los torneos regionales.

“Estos torneos de la federación catalana, normalmente los juego con Nela Brito, ya que ella reside también acá y Tere, mi compañera actual, al vivir en Madrid se le complica un poco más para venir. Ganar el torneo con ella es especial, el primer torneo que ganamos juntas, frente a mi gente siempre es especial y nos da confianza para seguir o regresando juntas”, manifestó.

Aranzazú Osoro.jpg Aranzazú Osoro ganó su primer torneo con Nela Brito

La jugadora nacida el 3 de junio de 1996 en Paraná regresó al ruedo en Madrid bajo un estricto protocolo cuando en el Viejo Continente salían del primer brote de coronavirus y fue “un alivio” poder competir según confesó en aquella oportunidad. Fue un año atípico por eso valoró poder jugar “cualquier torneo”, mientras estén dadas las condiciones.

“Todo torneo que podamos jugar es una bendición ya que no sabemos qué pasará mañana con todo esto, así que es aún más especial y que haya público y mi gente me acompañe es un lujo”, comentó entusiasmada.

Osoro, quien comenzó a jugar de manera profesional a los 13 años, contó que ahora buscará potenciar su vínculo deportivo con Brito. “Ahora los objetivos son asentarnos como pareja, ya que no hemos tenido tantos torneos este año, e intentar legar a lo más alto posible del ránking WPT”, remarcó la jugadora que en 2012 y 2014 fue campeona Panamericana con la Selección de Menores.

El segundo brote de coronavirus volvió a pegar fuerte en España, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Por eso Osoro confió que cada partido es más “emotivo” por la incertidumbre del futuro. “Sin dudas, jugar en este escenario es emotivo y competís con más ganas porque quizás mañana nos confinen de nuevo entonces se disfruta diferente. Jugamos con más ilusión y más motivación”, expresó Osoro, quien en 2015 logró el título Sudamericano con la Selección Mayor.

Por otra parte reconoció que evita entrar en “paranoia” con respecto a la pandemia y confesó que no deja de preocuparla. “No se dice mucho, la verdad, del segundo brote; no veo las noticias porque intento no entrar en paranoia, pero no deja de preocuparme la situación; no solo por mi salud sino también por mi trabajo y los que me rodean”, declaró.

En otro sentido dijo estar en un “buen momento” de su carrera. “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, por no decirte el mejor hasta ahora; me encuentro muy bien físicamente. A pesar de que los resultados a nivel world padel tour no nos acompañen, creo que estoy en uno de mis mejores momento. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien y poco a poco yo creo que la moneda caerá de nuestro lado”, sentenció.

El recuerdo de entrenar en casa

En diálogo con La Radio de UNO, Osoro manifestó que fue muy difícil entrenar durante la cuarentena en España. “El preparador físico me pasó rutinas y después seguimos los entrenamientos por youtube. Con mi compañera Teresa Navarro tuvimos poco contacto porque ella está en Madrid y entrenamos por separado”, remarcó hace un par de meses cuando se reanudaron los torneos y tuvo su regreso en Madrid donde se habilitó el regreso durante el verano europeo.