Aquella novela de Patronato

La llegada de los jugadores de Primera: Huevo Toresani, Eduardo Magnín y el Topo Gómez había revolucionado el Mundo Patronato para la temporada 2004 del Torneo Argentino B. Juan Comas, junto a su hermano, el ídolo Xeneize, Jorge, como asistente, fueron contratados para conducir el equipo de estrellas que pretendía dar un salto de calidad, pero las historia terminó en un rotundo fracaso.

El Rojinegró jugaba en la misma Zona del Argentino B con Atlético Hernandarias, Atlético Paraná y Deportivo Strobel.

Había gran expectativa porque el debut iba a ser ante el clásico rival en el estadio Grella. Fue el primer mazazo de una historia de novela por los actores involucrados.

En aquella primera fecha, el equipo de Comas ganaba 1 a 0 con gol del Topo Gómez a los 4' del segundo tiempo, pero Mario Gross se lo empató. Lo anecdótico es que los dirigidos por Fálico jugaban con dos hombres menos. El Nene Barrientos y Panelli fueron expulsados.

Esa semana se desató la tormenta y repercutió en el vestuario. Un encontronazo entre el DT y el asistente derivaron en una serie de reproches que se trasladaron a los entrenamientos.

Un día como hoy, pero hace 15 años, el presidente Osvaldo Tarzia decidió echar al DT. "Es un pedido de los hinchas de Patronato", se justificó el dirigente. "Después del partido con Strobel voy hablar del tema. Mañana hay un partido y debo poner paños fríos a la situación para mantener la integridad del grupo", le dijo a Ovación en la edición del 15 de febrero de 2004.

"Tal vez porque no me dejé manejar o no permití influencias externas en el armado del equipo, decidieron que no tenga que seguir. Tanto Osvaldo Tarzia como el Huevo Toresani querían hacer y deshacer a su antojo dentro y fuera de la cancha", señaló en la misma edición Juan Comas explicando su salida. Y disparó: "Toresani le gritaba a los jugadores del club y eso no lo podía permitir. Además pensé que venía a un club con una estructura para trabajar y me encontré con que no había materiales. Un día Tarzia me dijo que Patronato no era Belgrano, ni Ministerio y tenía razón: era algo peor".

El cruce de declaraciones virulentas y hasta cómicas siguió la semana posterior en distintos medios de la ciudad acaparando la atención extrafutbolística con capítulos novelescos.

El presidente decidió poner a Norberto Espinosa como interino y Patronato viajó a Diamante a jugar contra Deportivo Strobel. El Súper equipo de la capital recibió otro golpe de nocaut. Perdió 2 a 0 con dos goles del Juano Godfried. Siguiendo con la línea de ribetes pintorescos, aquel elenco diamantino era gerenciado por Alejandro Schneider, hoy presidente de la Liga Paranaense de fútbol. "Pagó caro el precio de sus errores", tituló el querido y recordado periodista de UNO, Edgardo Chacho Comas. "Había mucho clima de fútbol aquella tarde en Diamante por la llegada de Patronato con sus figuras", recordó el periodista Andrés Martino.

Tarzia, testarudo, no daba el brazo a torcer y redobló la apuesta. El lunes 16 de febrero contrató a Frank Darío Kudelka. El DT que había dirigido a Unión de Santa Fe un par de partidos en Primera se hizo cargo de un plantel que no tenía mucho margen de error. Posteriormente el DT hizo una gran carrera, ascendió con Unión a Primera y se convirtió en ídolo de Talleres al llevarlo a la Copa Libertadores.

El debut de "La era K" como tituló Ovación en su llegada fue con triunfo. Patronato le ganó 2 a 0 a Hernandarias con goles de Formento y Gómez. Aquel equipo formó con Bértoli, Weinzetel, Magnín, Gómes de Olivera y Graciani; Benítez, Toresani, Martínez, Luna; Gómez y Formento.

Sin embargo el destino de Patronato parecía estar marcado por el fracaso y la frustración en aquellos años. El Rojinegro empató con Paraná en el Mutio; luego igualó de local con Strobel y no le alcanzó el triunfo en la última fecha en Hernandarias.

Un mes más tarde de aquella despedida del DT, Patronato se quedó afuera. Clasificaron el Gato y Strobel.