Por otra parte dijo que se “está informatizando todo y los clubes ya tuvieron un aporte y es una transformación tener los datos de forma electrónica”. “Vamos a tener mucha más información y el streaming llegó para quedarse”.

Otro de los puntos “fundamentales” que marcó fue la Casa de la APB. “Una dirigenta histórica de la ciudad convocó a las dos asociaciones y tuvo un acto de grandeza y donará una casa para que sea la casa del Básquet”.

Por otra parte dijo que el hecho de haya tres listas “es positivo” y reflexionó. “Nosotros pensamos que si hay propuestas para los clubes y “contrincantes” lo hace crecer. Si hay listas que quieren participar es porque hemos hecho un lugar al que se quiere acceder y es sumamente positivo el debate”, opinó el dirigente.

AUGUSTO BARBAGLIA.jpg Augusto Barbaglia: "Terminar el proyecto de crecimiento"

Ricardo Jeandet: "Nuestra lista tiene pluralidad"

“Nuestra lista tiene mucha riqueza y pluralidad y si nos toca ganar vamos a tener una gran representación y gente experimentada en todos los ámbitos. Pero, si nos toca perder, vamos a seguir trabajando por el básquet”, resaltó el dirigente Jeandet en diálogo con UNO.

“Es muy importante para el básquet de Paraná que haya participación y tres listas. Eso te demuestra el potencial que tiene Paraná y Paraná Campaña”, dijo Jeandet, quien destacó “el recibimiento y el interés que han demostrado los clubes” , en su lista.

En la lista Siempre por el Básquet “hay dirigentes de mucha experiencia” remarcó el dirigente. “Hay gente de más de 30 años en el básquet que han pasado por la APB, que han sido delegados y que conocen el deporte. Por eso queremos apuntalar un equipo de trabajo para tener más cantidad y calidad de jugadores”, sostuvo.

En lo deportivo, Jeandet señaló que se va a trabajar en formar monitores y esa tarea estará a cargo de Alejandro Dilenque, quien además trabajará en la organización de torneos. “Uno al haber sido entrenador, docente en distintas áreas y haber trabajado al básquet en varios clubes uno ya sabe como es el manejo. Hay algo que no funciona tanto que es la organización de torneo que por ahí no son atractivos que a los entrenadores no les gusta tanto porque no tienen la posibilidad de desarrollar el juego por la cantidad de partidos que existen. Entonces lo mío será el nexo entre los entrenadores de Paraná para hacer una torneo competitivo para que crezca el deporte”, sostuvo Alejandro ilenque en diálogo con UNO. “Al margen de los cargos en las listas cada uno tendrá una función específica y eso va a potenciar el básquet”, confió el ex entrenador.

Al mismo tiempo resaltó que “al margen de quien salga electo vamos a seguir colaborando con la Asociación”.

Entre las propuestas que destacan, Jeandet manifestó que van a trabajar en la incorporación de árbitros. “Hemos designado a Darío Rodríguez, un exárbitro internacional que va a trabajar con los árbitros y a su vez va a controlar el arbitraje. Si tenés un clásico irá el que mejor está en ese momento. Y vamos a volver al árbitro amigo para las divisiones menores”.

El candidato a presidente dijo que quieren mantener “una agenda permanente con los clubes, los técnicos, las subcomisión para lograr los mejores consensos”

A su vez dijo que la parte gubernamental “será muy importante” en su proyecto porque quieren trabajar con los playones deportivos., “Queremos hacer un básquet inclusivo e ndudablemente debemos potenciar esa cantidad de playones que hay en Paraná en beneficio del deporte. Articular y vincularnos para reutilizar esos lugares para potenciar los jugadores”, dijo

Dilenque.También destacaron la incorporación del deporte de veteranos con la Costa del Uruguay. “Queremos darle suma importancia al básquet de veteranos. Vamos a trabajar con la Costa del Uruguay y con la República Oriental del Uruguay porque para nosotros darle espacio a los veteranos que son la referencia de muchos chicos”, sostuvo

Jeandet. “Lo que tenemos que hacer es aprovechar esa historia para llevar a la práctica lo bueno”, detalló. Dilenque.

RICARDO JEANDET.jpg Ricardo Jeandet: "Nuestra lista tiene pluralidad"

Gustavo Roque Fernández: "Una Asociación más abierta a los clubes”

El candidato a presidente de la lista. Consenso Paranaense, Gustavo Roque Fernández, señaló que el objetivo del grupo es “tener una Asociación más abierta a los clubes” y dijo que buscarán una “mejor organización de los torneos”.

El dirigente y ex jugador dijo que en la lista Consenso están representados “todos los clubes” y mencionó que la APB “necesita un cambio”. “Hace 10 años que al frente de la APB está el mismo grupo y nosotros queremos darle otro aporte a nuestra Asociación porque el básquet de Paraná, Paraná Campaña y Diamantino que también forma parte tienen un potencial muy grande y necesitan tener una mayor participación”.

Sostuvo que el hecho de que haya “tres listas implica de que hay intenciones de cambios”. “Consideramos también que de las tres listas, en dos hay un desprendimiento. Algunos dirigentes estaban trabajando juntos. Es el mismo grupo de trabajo que viene trabajando”, insistió. Además agregó: “También es bueno que haya participación”.

Con respecto a los objetivos dijo que apuntarán a “mucha capacitación” y remarcó algunos aspectos centrales. “Queremos un proyecto deportivo con la participación de todos clubes, el desarrollo del arbitraje que hoy es un problema; ordenar la competencia desde Escuelita a Maxibasquet, ya sea torneos, reglamentos, pases”, sintetizó el ex base de la Liga Nacional.

Por otra parte manifestó que lo primero que haría como presidente es “hacer un congreso con todos los clubes” y “darle espacios a todos”. “Quiero que pensemos en una Asociación entre todos”. “Pensar el básquet de manera conjunto porque todos tenemos los mismo objetivos que es que el básquet crezca. También trabajar con la Federación y la CAB”, remarcó Férnandez en diálogo con UNO.

ROQUE FERNANDEZ CANDIDATO.jpg Gustavo Roque Fernández: "Una Asociación más abierta a los clubes”

LAS LISTAS

UNIDOS POR EL BÁSQUET PARANAENSE

Candidatos a integrar la Mesa Directiva:

Presidente: Sergio D. Augusto Barbaglia

Vicepresidente: Pablo Sarli

Secretario: Gustavo Rodolfo Prati

Tesorero: Befani, Héctor Fabián

Secretario de Actas: Levy, Hagai

Vocal Titular 1°: Horacio Lorenzetti

Vocal Titular 2°: Elsa Soñez

Vocal Titular 3°: Darío Rodrighero

Vocal Suplente 1°: Héctor Hugo Sid

Vocal Suplente 2°: Nazarena Itatí Montenegro

Candidatos a integrar la Comisión Revisora de Cuentas

Revisor de Cuentas 1°: Héctor Almeida

Revisor de Cuentas 2°: Cesar Del Castillo

Revisor de Cuentas suplente: Carolina Elías

Revisor de Cuentas suplente: Walter Alejandro Cáceres

Candidatos a integrar el Tribunal de Penas

Juez Titular: Pablo Augusto Pagnone

Juez Titular: Carlos Federico Borras

Juez Suplente: Emanuel Capatto

Candidatos a integrar el Honorable Tribunal Disciplinario

Miembro Titular: Vanesa Lencina

Miembro Titular: Gonzalo Navarro

Miembro Titular: Humberto Rafael Bojorque

Miembro Suplente: Sergio Saibene

Miembro Suplente: Gabriela Beatriz Prati

Miembro Suplente: Walter Alejandro Rasch

CONSENSO PARANAENSE

Candidatos a integrar la Mesa Directiva:

Presidente: Gustavo Roque Fernández

Vicepresidente: Marcela Benítez Sian

Secretario: Sergio Lamic

Tesorero: María Alejandra Sangoy

Secretario de Actas: Mirtha Beatríz Musante

Vocal Titular 1°: Pablo Gustavo Zavalla

Vocal Titular 2°: Daniel Antonio D’Agostino

Vocal Titular 3°: German Jose Galli

Vocal Suplente 1°: María Alejandra Pérez

Vocal Suplente 2°: Gloria María Teresa Galetto

Candidatos a integrar la Comisión Revisora de Cuentas

Revisor de Cuentas 1°: Leandro Agustín Agasse

Revisor de Cuentas 2°: Esteban Mario Stopello

Revisor de Cuentas suplente: Veronica Itati Hillmann

Revisor de Cuentas suplente: Victor Julian Peralta

Candidatos a integrar el Tribunal de Penas

Juez Titular: Estanislao Abel Pita

Juez Titular: Facundo Lamic

Juez Suplente: Juan Pablo Zampieri

Candidatos a integrar el Honorable Tribunal Disciplinario

Miembro Titular: Anibal Martín Maidana

Miembro Titular: Daniel German Bustos

Miembro Titular: Juan Pablo Francischelli

Miembro Suplente: Bettiana Irupe Paul

Miembro Suplente: Rodrigo Victor Manuel Poidomani

Miembro Suplente: Rafael Gustavo Gómez

SIEMPRE POR EL BÁSQUET

Candidatos a integrar la Mesa Directiva:

Presidente: Ricardo Jeandet

Vicepresidente: Alejandro Dilenque

Secretario: Leandro Blanc

Tesorero: Luis Díaz

Secretario de Actas: Sergio Calleja

Vocal Titular 1°: Julio Galuccio

Vocal Titular 2°: Eduardo Pividori

Vocal Titular 3°: Dario Rodríguez

Vocal Suplente 1°: Marcos Carranza

Vocal Suplente 2°: José Pablo Atencio

Candidatos a integrar la Comisión Revisora de Cuentas

Revisor de Cuentas 1°: Rubén Zapata

Revisor de Cuentas 2°: Marcelo Jozami

Revisor de Cuentas suplente: Julio Deu

Revisor de Cuentas suplente: Daniel Eckert

Candidatos a integrar el Tribunal de Penas

Juez Titular: Alejandro Grandoli

Juez Titular: César Bechetti

Juez Suplente: Alexis Beade

Candidatos a integrar el Honorable Tribunal Disciplinario

Miembro Titular: Julio Gamarci

Miembro Titular: Iván Pesuto

Miembro Titular: Luis Sonnaillon

Miembro Suplente: Luis Garay

Miembro Suplente: Javier Martínez

Miembro Suplente: Carlos Montes