Apabi tiene una nueva conducción

Es riojano, pero paranaense por adopción, Marcos Fuentes además de ser piloto nacional e internacional se convirtió este año en vicepresidente de la Asociación Paranaense de Bicicross (Apabi). Lata, como apodan al crosista, es integrante de la Comisión Directiva que encabeza Roberto Contini. Ambos, junto a otros pilotos, padres y dirigentes están trabajando en la pista con el objetivo de dejarla lo mejor posible para que las competencias regresen a Paraná cuando la pandemia se termine.

“Nosotros asumimos en enero con la nueva Comisión con Roberto Contini como presidente, y Alejandro Gudiño como secretario. Somos una comisión bastante grande ahora. Las intenciones para este año es que Apabi pueda volver a tener competencias locales y nacionales, porque hace bastante no tiene, además de poner en condiciones el predio”, confesó Fuentes en diálogo con Ovación, y agregó: “Venimos trabajando bastante y todo sale del bolsillo nuestro. Trabajamos con máquinas y una gran parte nos ayuda la Federación Entrerriana de Ciclismo con Cacho David a la cabeza y Alejandro Gudiño. Ellos nos dieron una mano inmensa”.

Cuando la nueva comisión asumió, de entrada nomás se topó con un gran problema. “Estamos esperando que nos pongan la luz, porque en diciembre nos cortaron el servicio. No sabemos qué pasó realmente. Parece que hubo un problema con un grupo de personas que presentaron un amparo para que saquen la pista de BMX de ahí. Por eso nos cortaron el servicio de energía eléctrica. Estamos sin servicio y estamos esperando una reunión con el nuevo secretario de Deportes municipal para resolver ese problema. Al no tener energía no nos andan las bombas de agua, así que el trabajo a veces es en vano”, afirmó.

Debido al coronavirus y su correspondiente cuarentena los trabajos pararon y la pista quedó abandonada. En este sentido Marcos confesó: “Por el receso que hubo por el Covid-19 no fuimos obviamente a trabajar, pero hace unos días regresamos y el trabajo que estamos haciendo en la pista pasa más que nada por la limpieza y el reacondicionamiento. Se trabaja sobre todo en las curvas ya que hubo algunas lluvias, creció el pasto y se rompieron las curvas así que el trabajo fue muy duro en cuanto a la limpieza. Todavía seguimos trabajando porque nos queda aún un poco”, comentó.

“Estamos trabajando con un grupo de padres con los que nos vamos turnando. Vamos de a tres o cuatro personas, pero como es un predio amplio mantenemos la distancia y vamos con barbijos y guantes. Está el presidente Roberto Contini y algunos pilotos como Lautaro Contini y Agustín Satler. Somos un grupo eficiente, no numeroso. Estamos haciendo un buen trabajo en la pista esperando que todo vuelva a la normalidad y se pueda andar. Esa es nuestra meta y para ello presentamos ya un protocolo con las medidas correspondientes”, agregó.

Otra de las intenciones de la nueva comisión, además de poner en condiciones la pista, es repatriar pilotos y contagiar a chicos para que se sumen a esta disciplina. “Queremos que los chicos vuelvan a entrenar y queremos que el deporte tenga nuevamente esa difusión que supo tener, porque se perdió. No le echamos la culpa a nadie, pero se perdió. Queremos recuperar pilotos, los que se fueron y traer caras nuevas. Esa es la idea también. Queremos hacer carreras gratis para los principiantes y darle mucha difusión y tener propagandas por las redes. Esperamos en septiembre u octubre estar activos. Todo depende obviamente de cómo vayamos con el tema de la pandemia”, sostuvo.

“Hasta el año pasado éramos pocos pilotos que hacíamos el Circuito Nacional contando algunos pilotos santafesinos que se sumaron. A fines del año pasado se sumaron chicos, pero luego comenzaron las vacaciones y entramos en receso. Después todo se cortó del todo por el Covid. Armamos un lindo grupo. Muchos chicos quieren volver y la invitación es para todos, que vengan a la pista con su casco y la bici, nada más. Además Lautaro Contini está como profe de la Escuelita, así que es cuestión de que se acerquen por las tardes. Ojalá que seamos muchos este año, cuando todo termine”, finalizó