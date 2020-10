Antonella Reding: "Será todo un desafío para mí"  

Antonella Reding.jpg

Si bien la jugadora del AEC anduvo indagando en el mundo virtual y sumó una videollamada con los dirigentes de la entidad española, aún conoce poco y nada de su nueva casa. “Ni bien acepté firmar el contrato los dirigentes del club se pusieron en contacto conmigo e hicimos una videollamada. Ahí me contaron cómo era el club y del torneo que estaban por jugar. Más de eso no conozco. Lo busqué en google obviamente para conocer un poco más, pero simplemente sé lo que me contaron ellos”.

“Mis objetivos pasan por estar dispuesta totalmente a lo que el club quiera. Me parece que será algo en equipo y veremos qué es lo que el entrenador plantea. Yo quiero lograr todo, salir campeona o llegar lo más alto que se pueda. Y personalmente yo nunca jugué 15. Tuve una par de prácticas, pero nunca tuve un partido de 15 así que será un desafío para mí. Pero, sobre todo, disfrutar de esta experiencia de ir a Europa. Quiero llevarme el mejor aprendizaje que se pueda”, aseguró la rubia jugadora.

Reding jamás dejó de moverse a pesar del aislamiento por el coronavirus. “Desde que comenzó la pandemia nunca dejé de entrenar porque desde la selección nos mantuvieron siempre en contacto y activas buscando la forma de entrenar”.

La noticia se manejó con hermetismo y siempre fue con los más íntimos: “Desde el primer momento mis hermanos fueron los que estuvieron al tanto porque se los comenté. Ellos me apoyaron desde el primer momento. Para mis viejos fue más difícil porque no querían que me vaya, pero hoy lo entendieron y ya están contentos. Después con mi entorno más cercano y con el entrenador de la selección porque me interesaba saber qué opinaba el staff”, aseveró y enfatizó en este último punto: “En cuanto al seleccionado dejaré de jugar este año o lo que dure la temporada que yo esté allá. Yo ya hablé con ellos y están contentos con que yo pueda vivir esta experiencia. Me esperan a la vuelta y quieren que esté en contacto con ellos. Estoy feliz por ese lado porque era algo que me incomodaba mucho porque siempre soñé con estar en el sistema de la Selección y justo ahora se da esta posibilidad y debo bajarme del sistema. Así que me alivió mucho poder hablar con ellos”.