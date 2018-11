Angelici aseguró que hasta que no salga el fallo de Conmebol su club no acepta jugar ningún partido

"He visto a los jugadores a la noche del sábado, vi las imágenes y toda la información, hable con miembros de la CD, soy el presidente del club y no el dueño. Más allá de lo que pueda pensar, tengo la obligación legal de hacer las peticiones que creemos".

"Me manifestaron que Alejandro Domínguez y Rodolfo D'Onofrio no hubo reunión. No tengo porqué no creer hasta que no hayan evidencias. Cada uno sabe que tiene que hacer y defiendo los intereses del club"