Angel Ielpo sueña con Tokio 2020

Angelito Ielpo apunta a dos frentes y es un fenómeno. Explotó en la Selección Argentina de Talla Baja de fútbol desde que fue convocado en 2015. Le hizo tres goles a Brasil en el histórico triunfo en Río de Janeiro en 2017 y tiene entre ceja y ceja la Copa América. Sin embargo hoy persigue otro sueño: los Juegos Paralímpicos. "El profe está muy contento y mi sueño es estar en Tokio 2020", confió.

El paranaense nacido el 22 de diciembre de 1989 comenzó hace cuatro meses a practicar badminton luego de un comentario de un amigo y ya ganó dos nacionales en singles y dos en dobles. Un crack. "Estábamos en Corrientes con el equipo de fútbol de Talla Baja y uno de los cordobeses me comentó que estaba haciendo badminton. Le pregunté: "¿Qué es eso?", me explicó y como me gustan todos los deportes le dije que me contactara con un profesor en Paraná. Me contactó con Pablo Pérez, mi entrenador, y fui a Echagüe y probé. El primer día no agarraba una y después me gustó. Primero entrenaba lunes, miércoles y viernes y luego me dijo que le agregue dos días más en Paracao los martes y jueves. Así que empecé a darle duro", contó entre risas sobre el crecimiento superlativo que tuvo en poco tiempo.

Su primer desafío fue en el Kempes, donde alguna vez jugó con la Selección Argentina de Fútbol. Allí se disputó el primer Nacional de Parabadminton. Angelito fue uno de los 10 jugadores que participaron del torneo y bajo el sistema todo contra todos, ganó de manera invicta.

El fin de semana viajó a Buenos Aires y repitió. Con la particularidad de que decidió jugar a último momento porque se le generó un dilema entre sus dos pasiones. "Cuando se me interponen el fútbol y el badminton no quiero ir a ninguno de los dos para no quedar mal con nadie. Me pasó el viernes. Jugábamos un amistoso en Corrientes con el equipo de fútbol y tenía el torneo en Florencio Varela. Decidí no ir a ninguno, pero cuando me avisaron que se suspendió lo de Corrientes, me tomé un colectivo para ir a Varela y no me esperaba nadie. Aparecí y di el batacazo, je", comentó.

El triunfo del fin de semana lo puso en otro lugar. Sus condiciones y su rendimiento lo ubican en otro nivel por lo que Ielpo pasó a tener el badminton como una prioridad, sin desatender la pelota, claro. "Le meto ficha a los dos deportes. En octubre tenemos la Copa América en Argentina y es una gran oportunidad, por la que venimos peleando hace rato con la Selección de fútbol, pero no voy a descuidar el badminton y por eso estoy entrenando cinco veces a la semana", contó el jugador que fuera premiado con el Aníbal Sánchez por ser uno de los deportistas destacados del mes de junio.

Ielpo señaló que para llegar a los Juegos Paralímpicos depende de su preparación porque condiciones le sobran, y una buena medida para saber dónde está parado será el Internacional de noviembre. "Quiero llegar. Hoy en el ranking estoy primero en individual y en dobles y en noviembre tengo el primer internacional en Lima. Vamos a ver si consigo un podio para asegurarme un lugar en Tokio", remarcó convencido.

Ielpo comparte fútbol y badminton con jugadores con acondroplasia, y dice que más allá de las chicanas, porque a algunos los enfrentó y les ganó, recibe el apoyo a diario para seguir adelante. "Mis compañeros y rivales, mi familia y mi entrenador me han dado todo el apoyo y en los dos deportes me siento muy bien. Espero seguir en este nivel", remarcó el goleador.

Angelito lleva el deporte "en la sangre". Desde los 5 años lo practica y el trastorno en el crecimiento no fue un impedimento. Levanta la bandera de la inclusión e invita a los chicos con acondroplasia a que se sumen a cada iniciativa que toman. "Hay deportes que nunca practiqué, pero me gusta tanto que en una semana les agarro la mano. Por eso los chicos con acondroplasia tienen que animarse y sumarse", comentó el jugador, que va por todo.