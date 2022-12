Ángel Di María, diferenciado y casi descartado

Primero, Scaloni probó con Ángel Correa (uno de los llamados de emergencia ante la lesión de Nicolás González) y después con Alejandro Gómez (solo jugó desde el arranque en el debut ante Arabia Saudita).

Pero eso no fue todo, ya que el DT incursionó con otros dos cambios: Leandro Paredes reemplazó a Papu Gómez para armar una línea de cuatro volantes con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, como una de las opciones para defender el resultado con pelota en algún tramo del partido, y el ingreso de Lautaro Martínez (el segundo goleador de la era con 21 tantos que ya sumó un partido en el banco) por Álvarez.

La primera parte del entrenamiento estuvo abierta para la prensa, Scaloni no tocó la defensa, Paulo Dybala tampoco fue parte de la rotación y todo indica que Di María reaparecería directo en la próxima instancia si todo sale bien.

https://twitter.com/RomanDS_/status/1598751850865491971 En principio solo habría dos cambios en la Selección Argentina para enfrentar mañana a Australia. Uno en la defensa y otro en la delantera por la baja de Di Maria que está casi descartado para ir de arranque. Nada confirmado aún. pic.twitter.com/p1z1Go2ulB — Román (@RomanDS_) December 2, 2022

Cabe recordar que el futbolista de Juventus terminó con una contractura en el partido ante Polonia, donde fue reemplazado promediando el segundo tiempo, y si bien no tiene lesión muscular, la idea del cuerpo técnico es no poner su físico en riesgo haciéndolo jugar un partido en menos de 72 horas, si es que el zurdo no está al 100%.