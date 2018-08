Andrés López jugará su primer Mundial de Fútbol Amputados

Otra convocatoria más para el joven que vistió la camiseta de San Benito en la Liga Paranaense de Fútbol y que luego de sufrir una desgracia, hace dos años, forma parte del equipo de Amputados de los Gurises Entrerrianos, que le dio la oportunidad de ser convocado por la Selección Nacional, al igual que Diego Pesoa y José Manuel Coronado, quienes integran el equipo entrerriano.

Andrés López jugó el Sudamericano, donde la Albiceleste se coronó campeón al derrotar en la final a Brasil, en Santa Fe y ahora estará en el Mundial de México que se jugará desde el 24 de octubre al 5 de noviembre. "Estoy feliz por volver a estar convocado y formar parte de este proceso. Voy a disfrutar de mí primer mundial, será algo único", comentó Andrés López.

La vida y el deporte le dieron la oportunidad de llegar a vestir la camiseta de Argentina y representar al país en una cita mundialista. El joven que perdió parte de su pierna izquierda en un accidente en su moto, hoy disfruta de algo único. A través de su accidente, se le dio la oportunidad de formar parte del selectivo.





WhatsApp Image 2018-08-16 at 16.44.07.jpeg Foto UNO Lautaro López







"Todavía no termino de caer como me adapte a este nuevo fútbol. Uno desde chico sueña con vestir la camiseta de la selección. Cuando tuve el accidente pensé que se me derrumbaba todo. Pero de un día para otro se me dio esto, volví a sentirme como un nene con la pelota y disfruto del presente", se sinceró Andrés.













Detrás de todo la historia de Andrés, hubo una charla con su entrenador de San Benito, Mariano Toffollini, antes de que le amputaran la pierna: "Me visitó en el hospital y fue una charla días antes de ingresar al quirófano. Le dije a mi entrenador en San Benito que sí me amputaban iba a hacer todo lo posible por volver a jugar al fútbol", expresó el jugador.













López en el futbol tradicional jugaba de volante por izquierda o delantero y en los Amputados lo hace de cinco o defensor por izquierda: "Me tuve que acostumbrar mucho. Es un fútbol con mucho roce y la pelota se va mucho afuera del campo de juego. Es cuestión de seguir aprendiendo y dando lo mejor de uno", comentó.





WhatsApp Image 2018-08-16 at 16.44.04.jpeg Foto UNO Lautaro López







Ahora Andrés tendrá una nueva experiencia y será en el Mundial, en México: "Vamos a disfrutarlo al máximo, llegó con muchas ganas y sueño con tener más minutos en cancha. Fue linda la experiencia del Sudamericano pero tuve pocos minutos contra Uruguay".





El joven que nunca bajó los brazos a pesar de la desgracia, le dejó un mensaje a todos los futbolistas de la región: "Siempre me esforcé para dar todo de mí. Hoy cumplo un sueño y no hay que darse por vencido nunca. Hay que divertirse y disfrutar de cada momento".