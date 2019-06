Andrada se pierde la Copa América

Esteban Andrada, arquero de Boca, fue desafectado de la selección argentina a horas del debut del equipo de Lionel Scaloni (mañana, desde las 19, contra Colombia) a raíz de una sinovitis en su rodilla derecha y se perderá la Copa América Brasil 2019.

La noticia fue confirmada por Luciano Nicotra, representante del ex guardavallas de Lanús y Arsenal: "Me quedé hablando hasta las 2 am con él, estaba medio bajoneado y preocupado. Ya tendrá otra oportunidad en la Selección, lo mejor es que regrese y rápidamente comience su recuperación".

Si bien el agente, en diálogo con TyC Sports, sostuvo que "los estudios que le realizaron arrojaron que la lesión no es de gravedad" afirmó que "lo mejor para Esteban es volverse a Buenos Aires" para comenzar con la recuperación. Aunque no está confirmado, se estima que el domingo estará regresando al país.

"Le sacaron líquido con sangre de la rodilla y ahí se dieron cuenta que la lesión era algo importante", agregó el empresario.

La lesión que sufrió Andrada fue durante un ejercicio de pelota parada durante la práctica de este jueves. "Chocó su rodilla contra la canilla de Guido Rodríguez y sintió mucho dolor", confesó Nicotra.

Esta situación también generó preocupación en Boca, ya que el equipo que comanda Gustavo Alfaro disputará en poco más de un mes la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético Paranaense.