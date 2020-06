Ana Gallay: "Nosotros también necesitamos entrenar"

Los deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarán el próximo año, fueron autorizados a retomar su preparación en medio de la pandemia de coronavirus bajo cumplimiento de los respectivos protocolos sanitarios, según anunciaron la semana pasada el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la secretaria de Deportes, Inés Arrondo. Algunos deportistas entendieron que la habilitación también incluía a los Preolímpicos, pero desde el Enard, señalaron que no están autorizados.

Esta situación generó preocupación en varios deportistas que están en la antesala de los Juegos y entienden que dan muchas ventajas teniendo en cuenta que en otros países ya volvieron a los entrenamientos. Es el caso de la jugadora entrerriana, Ana Gallay, quien junto a Fernanda Pereyra deberán ganar la Continental Cup para meterse en los Juegos de Tokio 2021.

“Queremos que nos habiliten porque es un deporte en el que se clasifica en una fecha muy cercana al inicio de los Juegos y necesitamos entrenar porque tenemos que jugar antes. Si bien hay mucho de físico, tenemos mucha parte técnica”, confió la jugadora de Nogoyá que está radicada en Mar del Plata donde señaló que “por suerte hay muy pocos casos” de Covid-19”.

Ana Gallay Ana Gallay entrenando en medio de una situación crítica

Gallay consideró que si bien está entrenando desde el primer día en su casa, no es lo mismo, y más aún cuando las duplas de países a los que van a enfrentar, ya volvieron al ruedo. Al mismo tiempo aclaró que son conscientes de que “hay prioridades” y “mucha gente la está pasando mal”, pero que en el caso de su deporte se respetan todas las medidas.

“Cuando empezamos la cuarentena afectaba a todo el mundo y estábamos todos en la misma situación y no nos generaba preocupación porque estábamos en las mismas condiciones. Hoy hay muchos países que están entrenando y nosotros estamos en desventaja. El entrenar en casa no alcanza para nada porque nuestro piso es la arena y aparte es un deporte de situaciones. Físicamente nos mantenemos, pero ¿cuán bien nos vamos a mantener entrenando así? Y la locura que te agarra es que otros lo estén haciendo”, indicó la jugadora que fue Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Toronto.

“Nosotros tenemos un deporte técnico en el cual la pelota no se puede caer. Y es una cancha de ocho por ocho metros para dos personas. Es la primera vez en mi vida que estoy tanto tiempo sin ir a una cancha. Hace casi 90 días que no voy y por más que el entrenador nos diga que nos vamos a recuperar rápido, con Fer somos un equipo nuevo. Eso nos juega en contra porque si fuéramos un equipo que juega hace años, cuando volvés es un período de adaptación y listo. Nosotras nos estábamos haciendo como equipo, tenemos que empezar de nuevo. Entendemos mucho la situación y sabemos que hay mucha gente que tiene necesidades básicas. Que no se tome a mal el pedido. No lo hacemos sin pensar en los demás. No somos un riesgo, somos tres personas en la cancha, a lo sumo cuatro, y bastante separadas, porque somos tres o cuatro personas en 8x8, ósea estamos en un radio de cuatro metros cuadrados por personas. Si volvemos obviamente lo vamos a hacer con todos los cuidados necesarios”, reflexionó la jugadora Medalla de Plata en Lima, el año pasado.

Por otra parte, Ana Gallay, coincidió con la mayoría de los deportistas en que la postergación de los Juegos Olímpicos, ha sido una medida acertada y se refirió al impacto que tiene en la dupla. “A nosotros nos hubiese favorecido jugar la clasificación porque estábamos muy bien con las dos duplas. Hablo de la fecha de junio. Y para los Juegos, en caso de haber clasificado, como equipo, nos hubiese venido muy bien la postergación porque hubiésemos llegado mejor a la competencia. O sea para la clasificación que se postergó hubiésemos estado bien ahora, pero lo de los Juegos está perfecto. Me parece lo más lógico lo que se hizo porque es la mayor concentración deportiva del mundo y con 90 días sin entrenar, no es una preparación adecuada para competir con los mejores. Y en este momento sino pasara nada hubiésemos estado a un mes y medio de los Juegos y no hubiese sido el mismo espectáculo. Si me preguntabas esto tres meses atrás te hubiese dicho exactamente lo mismo”, explicó la entrerriana que va por otro Juego cuando se conozca la fecha del enfrentamiento entre Argentina, Colombia y un rival más de Sudamérica.

Por Sebastián Gálligo/Ovación