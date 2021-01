Ana Gallay: "Me preparo como si fuera el primero"

“Fue un año muy duro por el tema de los entrenamientos y por otro lado por las competencias. El hecho de entrenar sin saber lo que iba a pasar te hace todo muy difícil. Ahora arrancamos el circuito nacional y estamos esperando el calendario Sudamericano y del Circuito Mundial”, comentó Gallay desde Mar del Plata donde está radicada en diálogo con la Radio de UNO 97.1.

La jugadora que ganó la Medalla de Oro en los Panamericanos dijo que comenzar el torneo fue “un desafío” por las operaciones que tuvieron ambas jugadoras. “Tanto Fer como yo nos operamos hace cuatro meses y medio el hombro derecho y fue un desafío. Sabíamos que no podía llegar a ir mal, pero arrancamos muy bien porque jugamos bien. Nos jugó a favor el viento porque tuvimos bastante control de pelota abajo en transición y armado, pero se nos complicada atacar al estar jugando con la mano no hábil. Pero como hubo ráfagas de 70 kilómetros por hora, eso nos favoreció. Pero bueno, toda la serie se va a hacer acá porque no se habilitó ni Villa Gesell ni Pinamar por la pandemia, así que este fin de semana vamos a volver. No sabemos como va a estar el viento, pero pinta para ser un fin de semana mejor”, explicó la guerrera.

Gallay señaló que tienen la cabeza puesta en Tokio y dijo que van por la chance de Sudamérica porque por el circuito mundial no les da. “El torneo sudamericano se va a jugar a fines de junio en San Juan. Por el circuito internacional no tenemos chances porque no hemos jugado mucho, no tuvimos competencia”, expresó la jugadora. En caso de lograr ingresar al grupo privilegiado de parejas que van a estar en el evento deportivo más importante, la entrerriana, hará historia, ya que será su tercera participación en los Juegos Olímpicos luego de estar presente en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

“Ir a un Juego Olímpico es lo más grande que te puede pasar. Y fui a dos y me preparo el tercero como si fuera el primero. Es un objetivo muy grande. No tiene comparación. En 2012 cuando clasificamos con Virginia no teníamos roces internacionales y sabíamos que íbamos a disfrutar de los Juegos. En 2016 fue diferente porque estábamos bien con Geo (Klug) y fue totalmente diferente la experiencia y fuimos a buscar algo y luego nos fue mal. Y ahora si clasificamos vamos por lo más. Pero también con Fer hace tres años que estamos entrenando y vamos a darlo todo, pero entrenamos para lo mejor. Chances de ir a los Juegos tenemos el 90% porque es por Sudamérica y no está Brasil.

LOS CUIDADOS. Con la pandemia los deportistas debieron adaptarse a las nuevos hábitos y el beach vóley, más allá de que no es un deporte de contacto, no es la excepción. “No es formato burbuja los torneos que jugamos, pero si tiene protocolos. No hay gimnasio, no hay carpa de jugadores. Estamos todos apartados y después de cada partido tenemos que usar barbijo, desinfectarnos. No saludás a los contrarios, o sea no chocamos las manos, y tampoco te cambiás de lugar. Pero bueno como es un deporte abierto tiene poco riesgo de contagio. En realidad se intenta que no vaya gente”, comentó.

SOLIDARIA. Ana viene trabajando hace varios años con la empresa Huella Weber que ahora es Saint Gobain. De la mano ha contribuido con varias iniciativas tanto en su provincia como en Mar del Plata. “Acá en Mar del Plata hicimos un proyecto social que es un merendero que ya se terminó. Y después la empresa colaboró con materiales para el hospital de mi ciudad Nogoyá y ahora estamos con un nuevo proyecto en Villa Gesell que es eco social. La fundación Arco Iris hace en ese lugar lo que son los ecoladrillos con botellas de plásticos y Weber aporta los materiales para la construcción de baños que para chicos con discapacidades”, mencionó.

EL TERREMOTO. Gallay contó que su compañera sanjuanina estuvo pendiente de lo que sucedió en su provincia tras el terremoto. “Los papás estaban acá y luego me dijo que habló con sus amigos y entornos para saber si les había pasado algo”, contó la nogoyaense.