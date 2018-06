Ana Bustamante

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Colón de Santa Fe y de Vélez.

—¿Quién te hizo de esos equipos?

—De Colón por mi abuelo Pocho el papá de mi mamá fanático de Colón y toda la familia de mi madre es de Colón y de Vélez por mi hermano Juan Martín

—¿Un equipo que integraste?

—El equipo de hockey sobre césped de Rowing.

—¿Un triunfo?

—Ninguno en especial. Me quedo con los triunfos de la vida de seguir peleándola.

—¿Un jugador?

—Ángel Di María

—¿Un técnico?

—Ninguno en especial.

—¿Un dirigente?

—Pienso en uno político como Néstor Kirchner.

—¿Una cancha?

—La Tortuguita de Rowing.

—¿Un Mundial de fútbol?

—El último Mundial de Brasil que llegamos a la final

—¿Un ídolo?

—Fidel Castro y el Che Guevara.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Di Maria ante Suiza en el Mundial pasado.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Maradona, Messi, Gonóbili, Meolans y Juan Martín Del Potro.

—¿Y tres del mundo?

—Jordan, Bolt y Messi.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Con el tiempo aprendí a escuchar un poco más.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta leer y trabajar en el jardín. Me gustan mucho las plantas.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A los sapos. Les tengo terror. No me gusta la textura que tienen. Me parecen asquerosos.

—¿Qué cosas te sacan?

—Me saca mucho la falta de reflexión a la hora de construir una opinión personal. No me gustan que se dejen llevar por los medios de comunicación.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Me hace reír pensar en anécdotas de mi tiempo en la secundaria.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un par de zapatillas que las compré y me dolieron los pies a la primera cuadra.

—¿En qué gastaste tu primer sueldo?

—Lo ahorré para comprar un piano eléctrico.

—¿Cocinás?

—Más o menos

—¿Una comida?

—Me gusta hacer tarta de verduras.

—¿Tu plato favorito?

—Un salteado de cerdo con vegetales. Agridulce, me encanta mucho.

—¿Una bebida?

—El mate, el vino tinto.

—¿Un dibujo animado?

—Garfield.

—¿Un superhéroe?

—El Capitán América.

—¿Qué música escuchás?

—La trova cubana y un poco de todo. Escucho bien variado.

—¿Una banda?

—Silvio Rodríguez, me conmueve.

—¿Una canción?

—El Necio, de Silvio Rodríguez.

—¿Una película?

—Sin Lugar para los Débiles de los hermanos Coen.

—¿Un viaje?

—Cuando fui a Guatemala con mi mamá a visitar a mi tía Ana María.

—¿Una ciudad?

—Paraná, me encanta.

—¿Un lugar para vivir?

—Paraná, me gusta mucho

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Portugal, es mi sueño.

—¿Qué cosas te seducen?

—Una buena charla. El diálogo me seduce y que sea interesante

—¿Cuál es tu arma de seducción?

—La mirada, ponele (Ja).

—¿Una mujer?

—Mi tía Ana María y mi mamá Elena. Son dos grandes mujeres.

—¿Cuál es contacto más groso del celular?

—El de mi padre, Sergio Bustamante.

—¿De quién te gustaría tener el número de teléfono?

—De Rita Segato, una escritora.

—¿Con quién te sacarías una selfie?

—Me sacaría una selfie con el Che Guevara si estuviera vivo.









La dinastía de los Bustamante sigue intacta





Ana Bustamante nació en Santa Fe el 17 de marzo de 1988, pero se radicó en Paraná al tiempo de nacer. Su padre es Sergio y su madre Elena Pedroni. Además tiene un hermano que se llama Juan Martín. Además es nieta del recordado Martín. Estudió desde Jardín de Infantes hasta la Secundaria en la Escuela Normal. Luego estudió Antropología en Rosario donde vivió y se graduó. Posteriormente se dedicó a viajar por el mundo. Hace dos años regresó a Paraná y se radicó nuevamente. Trabaja con su padre en la empresa familiar hace unos cinco años. Es coconductora del programa Martín Bustamante TV. Tuvo una experiencia en Infiltradas, programa de Canal 9 Litoral y además en Telediario aportando material procedente de las ferias internacionales. Actualmente es docente. Trabaja en un Instituto de Formación Docente dando algunas materias relacionadas con su profesión.