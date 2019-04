Amigos, un encuentro con caras nuevas

La cancha del club Talleres de Paraná ya se convirtió en su segunda casa. El domingo, alrededor de las 19, los jugadores de la Escuela Amigos se reunieron bajo las órdenes del entrenador Cristian Gómez y los monitores Simón Gómez y Marcos Balcar, para disputar el primer Encuentro de básquet de 2019. Con caras nuevas y un gran marco de público se realizaron cinco cuartos entre los equipos mixtos de chicos con discapacidades.

El equipo Rojo estuvo integrado por Miguel Beto Loss, Germán Grassi, Facundo Butta, Cristian Romero, Manuel Salas, Lautaro Caviglioli, Jerónimo Céspedes, Matías Romero, Elieana Bonetti, Valentina Barbero, Aranza Luna Latorre, Vanina Fichman, Micaela Andino, Santiago Dellepiane, Adrián Alidib, Axel Re, César Kranewitter, Aaron Galarza y Alexis Bárzola.

En tanto, el equipo Gris, estuvo integrado por Diego Levinez, Pablo Iturbide, Facundo Villegas, Brian María, Cristian Sanabria, Juan Escobar, Gonzalo Trinadori, Martín Domínguez, Sabrina Weiss, Iliana Salas, Delfina Torales, Camila Del Prado, Cristobal Ramírez, Lucas Blazquez, Carlitos Borgobello, Agustín Vargas, Tomás Beber, Sebastián Morelli y Marcos Zamponi.

Con intensidad y emoción se vivió cada ataque en un partido marcado por el compañerismo y la disputa permanente. Las acciones fueron controladas por el rigor y la atenta mirada de los históricos árbitros Darío Rodríguez y Julio Soto y la conducción de la periodista Evangelina Ramallo.

Beto Loss, un emblema del club, mostró todo su potencial en apenas unos minutos y se robó los aplausos de la familia cuando se retiró de la cancha. Debajo del tablero fue una muralla en el equipo Rojo. Facu Butta y Facu Villegas, amigos y enfrentados en la cancha, chicanearon ante cada avance y se fundieron en un abrazo sobre el final de uno de los cuartos.

Por su parte, Aranza Luna Latorre, una de las debutantes, manifestó a Ovación que se sintió "muy bien" en su primera experiencia en la cancha. En tanto, mientras transcurría el partido, Aaron pidió varias veces el micrófono para pedir el apoyo de los familiares, que no tardaron en acompañar con las palmas. Otro de los jugadores que hizo su estreno fue Santi Dellepiane.

Amigos (3).JPG

En su silla de ruedas jugó un gran partido y fue acompañado por un gran número de familiares desde la tribuna. "Estoy muy bien y muy contento", dijo a Ovación en el banco tras su primera intervención en el partido.

El banco de suplentes también estuvo activo con chicanas, abrazos y expresiones de emoción. Gonza Trinidori, reconocido hincha de Patronato, no pudo disimular la algarabía por el 2 a 1 ante Argentinos Juniors que dejó al equipo de Paraná en Primera División. A minutos de haber llegado del Grella comentó algunas acciones del emotivo partido a sus compañeros. Del otro lado, el gran protagonista fue Alexis Barzola, quien ironizó con el entrenador rival Simón Gómez, al advertirle cada tanto que no cruce la mitad de la cancha. "De la mitad para allá", le señaló en reiteradas oportunidades marcándole los límites que tiene el DT para dar indicaciones. "Estoy cansado porque salí, pero me sentí muy bien", relató luego de jugar el primer cuarto.

Amigos (4).jpg

Amigos comenzó hace cinco años con cuatro integrantes y hoy supera los 40. Es notable el crecimiento en el juego que se ha evidenciado con el paso de los años y las prácticas que se realizan dos veces por semana, los martes y los sábados.





Tremendo triple

Germán Grassi se robó los aplausos del estadio de Talleres luego de coronar un contragolpe magnífico en el primer encuentro del año de la Escuela Amigos del Club Talleres para jugadores con discapacidades. El equipo Gris atacó el aro y cuando intentó penetrar uno de los jugadores, se encontró con una tapa de Beto Loss, un emblema del Club. El Beto jugó rápidamente largo para atacar el aro rival. Grassi tomó la pelota, salió disparado y a centímetros de la línea de tres lanzó recto a la carrera y la pelota entró limpita. Sin lugar a dudas fue la jugada del partido. Compañeros y rivales celebraron la conversión del equipo Rojo.

Embed