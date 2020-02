Álvarez habló de "falta de identidad" en Patronato

Luego del entrenamiento de este viernes en el predio de La Capillita, el técnico Gustavo Álvarez habló en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones en la previa del encuentro con Unión que se jugará el viernes en el Grella. El DT recalcó que “cada partido para nosotros es una final”. “Tenemos que sumar de a tres por varios factores. Por el momento del equipo, para hacer valer la localía y para darle más valor a los empates que se consiguieron como visitante”, agregó.

El cuanto la formación que ponga hoy en cancha Leonardo Madelón, el DT del Rojinegro expresó: “Cualquier equipo que ponga Unión va a ser competitivo. Por capacidad de los que están jugando o por necesidad de mostrarse de los que no lo hacen habitualmente. Tienen un entrenador que viene trabajando hace tiempo, entonces el plantel ya tiene una idea desarrollada. Al rival lo consideramos, pero es mucho más importante lo que haga Patronato. Tenemos que seguir creciendo como equipo, estamos en construcción todavía en este ciclo”.

Al ser consultado sobre la conformación del mediocampo, con Fernando Luna y Lautaro Torres, Álvarez señaló: “A partir del diagnóstico que hicimos después del partido con Vélez decidimos contratar dos volantes interiores con características ofensivas que puedan trabajar en la recuperación. No es fácil de encontrar estos jugadores y Fernando y Lautaro son jugadores de esas características. Lo demostraron contra Arsenal y un tiempo y medio contra Gimnasia. Al ponerles un cinco atrás van a quedar más compensados y más liberados para respaldar a los delanteros”.

Luego, el entrenador del Santo explicó los motivos por los cuales decidió trabajar tres días a puertas cerradas.

“Fue una semana corta en donde teníamos que recuperar y ensayar. Entonces cuando decido ensayar mucho prefiero intimidad, porque aumenta el margen de error y quiero que los errores sean en privado. Que el jugador se sienta tranquilo y sacar las conclusiones necesarias”, sostuvo.

En otro tramo de la conferencia, Álvarez fue consultado sobre si Patronato tuvo mala suerte hasta el momento. En este sentido, Álvarez fue tajante: “La suerte es lo último”.

“Siempre digo que la suerte es consecuencia de la suma de capacidades. Si vos en un partido pateás una vez al arco y pega en el palo decís ‘qué mala suerte’. Pero si pateás 20 veces y pegan en el palo, eso sí es mala suerte. Por mala suerte no hay nada. Nos falta asumir una identidad, porque tenemos altibajos en los partidos. Para lograr eso se necesita tiempo. Si les pregunto qué equipos tienen identidad en el fútbol argentino, me van a decir dos o tres y coinciden con procesos largos de entrenadores. Sé que acá no hay tiempo, porque tenemos 18 partidos y ya pasaron tres. Hay que lograr la estabilidad para conseguir nuestra identidad”, agregó.

En el encuentro con la prensa, Álvarez confirmó el siguiente equipo para enfrentar este viernes a Unión desde las 19: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Leandro Marín, Oliver Benítez, Bruno Urribarri; Fernando Luna, Dardo Miloc, Lautaro Torres; Lautaro Comas, Gabriel Ávalos y Cristian Tarragona.