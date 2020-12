Alma en Peña es del Millo

Embed

Diego Martínez, vos y líder de la banda, comentó: “Tenemos mucho fútbol ahora y a comparación de la banda anterior tenemos más deporte ahora. Lo tenemos a Toto que es del palo del automovilismo, pero acá hay mucho fútbol acá adentro”, consideró y de inmediato dejó muy en claro a que colores representa la banda: “Sobre todo somos Millonarios todos así que vivimos todos muy contentos. Es una reunión tan amena que se fue armando, no se si por el olor o porque fue, pero somos todos de River así que estamos todos muy felices, nosotros y los integrantes nuevos también. Alma en Peña es Millonaria y viene a ganar, a triunfar. Lo tenemos a Matías López en guitarra y haciendo voces y a Edgardo que será el bajista, todos de River”.

Hacen música de gran manera, disfrutan de ver a River, pero nadie sale a la cancha excepto uno que sigue activo en el fútbol independiente: “Y en actividad está Matías que está haciendo fútbol. Nosotros ya estamos muy grandes y medios ojotas somos. Yo pasé por todos los deportes, pera ver y terminé en la música y por algo debe haber sido eso”, enfatizó la vos de la nueva formación paranaense.

A la hora de hacer memoria no faltó oportunidad para revivir la final ante Boca en Madrid por la Libertadores “Me acuerdo de la final de Madrid que la vimos en la casa de Toto. Dios mío, fue una historia terrible con mucha bebida y muchos festejos. Terminamos tardísimo esa noche todos en un sólo llanto de alegría. Nos cruzamos en los ensayos y hablamos obvio. Cuando ensayamos vemos los partidos porque tenemos tele. Miramos y hay deporte y fútbol más que nada”.

Más adelante Alma en Peña, que tiene cinco integrantes, se animó a proponer un fútbol 5 ante otra formación. “La verdad me mataste no sé quienes son futboleros acá como para armar un 5. Por ahí me tiran Los Manseros que están todos viejitos (risas). Lo matamos. Son de Santiago del Estero un grupo enorme del folclore argentino. ¿Con Los Nocheros? No, con Los Nocheros estaría bueno para pegarles unas pataditas, que se de pierna fuerte. Un cruce de cuartos de final ante ellos que se ponga áspero. Para medirnos físicamente”.

Diego entiende que no es fácil que un tema de folclore llegue a una cancha de fútbol, pero se animaría a buscar un git para que se de esa chance. “Matías y Edgardo entraron hace poco, pero son altos músicos. Nos juntamos y ya teneos como ocho temas más o menos. Salió de toque. Y para la cancha de River a las tribunas está complicado meter uno de folclore, pero tenemos todo un año como para intentarlo, porque no. Estaría bueno un git cancionero para el fútbol. Es una idea y se puede trabajar”.

Dejando de lado el fútbol aparece en escena el automovilismo. Toto es fana del TC y de Chevrolet. “Con Diego siempre miramos los partidos, aunque yo soy del palo del automovilismo, del TC obviamente. Ahora estamos siguiendo a Ledesma o Mazzacane y a Canapino que ya no tiene chances de campeonar este año. Tengo una peña con otros amigos que vamos al TC siempre. Estamos atentos y donde podemos ir lo seguimos”.

