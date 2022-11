Alejandro Kolevich: "Hicimos un excelente partido ante UPCN"

Con el primer tour consumado, Paracao se ubica en la cuarta posición con 6 unidades. El primero es Ciudad Vóley, que tiene puntaje ideal (9 de 9) y, como si fuera poco, es liderado por un tal Facundo Conte.

La Mañana de La Red tuvo el placer de dialogar con Alejandro Kolevich, director técnico de la institución paranaense, acerca de la primera etapa del torneo y los objetivos de Gross Paracao dentro del mismo. “Fuimos de menor a mayor en la performance. Nos tocó debutar frente a Monteros de Tucumán que es un gran equipo, armado netamente para pelear entre los candidatos. Fue un partido muy duro. Ganamos el primer set pero no logramos nuestra mejor performance”, comenzó el ex entrenador de las formativas de la Selección Argentina. A su vez, prosiguió: “En el segundo partido frente a Amuvoca fuimos mucho más sólidos y logramos un contundente 3 a 0, que era el objetivo”.

Párrafo aparte para el partidazo que Paracao realizó frente al último campeón, UPCN. Así lo vivenció Kolevich: “Tuvimos mucha más confianza. El juego estuvo más aceitado y con la expectativa de jugar ante el multicampeón sanjuanino. Lógicamente es el mejor equipo y era un partido en el cuál les dije a los jugadores que disfruten, que es bueno estar ahí. Por suerte logramos hacer un excelente partido”.

Siguiendo la línea del triunfo histórico que da confianza para encarar el segundo tour de la temporada, el entrenador destacó “los niveles de ataque”. “Fuimos muy parejos. El goleo estuvo bien distribuido. Tuvimos tres jugadores por encima de los 20 puntos. Esto indica que el equipo es muy completo y no tiene grandes individualidades. Es un equipo en construcción y eso me deja muy tranquilo”, agregó Alejandro.

En relación a la temporada venidera, el DT aseguró que “será muy pareja”. “Nosotros le ganamos a UPCN, el gran candidato. River lo llevó hasta tie breack. Lo mismo podemos decir de Ciudad Vóley. Fue el local y le costó ganar en los tres partidos. Puede haber algún batacazo más, como el de nosotros. UPCN y Ciudad son los que van a estar liderando, pero los demás estamos muy parejos. Creo que en cada tour va a haber sorpresas”, aseguró.

La Bomba compite por tercer año consecutivo en la élite del voleibol argentino. Se notó el crecimiento del club de Paraná, que hoy se topa con los mejores del país, realizando hitos históricos y demostrando que puede pelear de igual a igual ante cualquier rival. Alejandro Kolevich llegó al club para esta nueva temporada y así explaya sus sensaciones: “Es increíble el crecimiento de Paracao. Lo sigo desde la A2. No es nada fácil mantenerse en la élite. Mucho más aún con el contexto nacional nuestro. Para el deporte y para el vóley es un orgullo tener un equipo así”.

Y con esto concluyó: “Me he sumado hace tres meses y hasta el momento me he llevado una muy grata impresión de todo el trabajo que hace la gente del club. Desde la subcomisión del vóley, la comisión directiva y demás. Se nota lo cerca que están del equipo y lo empapado que están en el trabajo diario. Es un club de barrio que va creciendo día a día. Para mí y los jugadores el trabajo es más fácil”.