Alejandro Kohan rompió el silencio tras la salida de Holan

El entrenador Ariel Holan comunicó mediante una carta su alejamiento de Independiente por cuestiones extra deportivas vinculadas a los aprietes de la barra brava y para cuidar la integridad de su familia, pero desde los pasillos de Avellaneda se rumorea que el verdadero motivo es otro y tiene nombre y apellido: el preparador físico Alejandro Kohan, el hombre que armó la estructura del plantel y con quien mantuvo una relación distante en el último tiempo.





"Hace varios días que no hablo con Ariel (Holan) y me duele su decisión. Él tiene una mirada y yo otra. Desde que volvimos de Brasil no hablamos y ayer no fui a su casamiento. Es real que desde un tiempo a esta parte teníamos una relación más distante. Le deseo lo mejor en el futuro, pero no voy a seguir trabajando con él", declaró Kohan en diálogo con radio AM 910.





Y agregó: "En 20 años tenés idas y vueltas, discusiones, es normal. Yo también necesito calmarme, no me gusta para nada este tipo de situaciones. Hace una semana estábamos festejando en el Maracaná. Quiero claridad mental para pensar".





En cuanto a las versiones que circulan que formaría equipo con Matías Almeyda para continuar con el proyecto de Independiente, el profe confesó: "Nunca seguí en un club cuando se fue un entrenador, pero es la primera vez que se me plantea una situación así. Con Almeyda tengo una gran relación. Lo quiero mucho, pero él también tiene su cuerpo técnico y el profe es el hijo del Profe Bonini, que es como un hijo para mí".





Más tarde, A Kohan le preguntaron en el programa "90 minutos de fútbol" si el problema que los dividía era económico y contestó: "No puedo hacer público lo que hablé con él de forma privada. No quiero generar problemas mediáticos".