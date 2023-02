Alejandro Arrías: "No sabemos cuál es el techo del equipo"

“Es un nuevo rol para mi dentro del club, que es muy familiar. Lo tomo con la responsabilidad que se necesita. Estaba entrenando a los Menores de 15 años con la idea de seguir un año más, pero la subcomisión de rugby me convocó y me dieron la propuesta. Pedí 48 horas para pensarlo, convoqué a personas que han compartido muchas horas de rugby conmigo en el club y con ellos conformamos el grupo de trabajo para afrontar este nuevo desafío”, manifestó.

Alejandro Arrías Tilcara 2.jpg Tilcara tendrá esta temporada a Alejandro Arrías como head coach.

—¿Cómo te recibieron a vos y a tus colaboradores en el plantel?

—La recepción que tuvimos fue muy buena, la mayoría son chicos que ya hemos tenido en alguna división juvenil. Los conocemos y te diría que tengo una relación cercana con todos, al igual que el resto del staff técnico.

—¿Cuáles serán las metas que tratarán de cumplir?

—El principal objetivo que perseguimos es que los chicos se diviertan jugando al rugby, siendo lo más competitivos posible. Creo que hoy en día no sabemos cuál es el techo del equipo, estamos tratando de conformar el plantel y apostamos a la competencia interna, sana. A partir de eso podemos tener un equipo competitivo. Lo vuelvo a repetir y se lo digo siempre a los jugadores, ni nosotros ni ellos saben donde está nuestro techo.

—¿Se puede pensar en pelear el ascenso?

—Creo que sí, trabajamos para eso. Dependemos básicamente del contagio de los chicos, que crean y se convenzan hasta dónde quieren llegar. Nosotros vamos a estar ahí para aportar nuestro granito de arena. No hay que olvidarse también que el jugador y el entrenador que está en un plantel es un profesional amateur. Tenemos las mismas responsabilidades, la misma carga horaria, es un trabajo que hace en forma amateur porque no cobra nada más.

—¿El objetivo del ascenso se puede pensar en un corto o largo plazo?

—El objetivo de este año es estar en la zona de clasificación. Entiendo que el torneo lo dividimos en tres partes, una es de pretemporada que va a durar hasta mayo, nosotros vamos a empezar el torneo siguiendo de pretemporada y esto es por lo temprano que arranca el TRL (4 de marzo). La segunda etapa donde vamos a intentar tener la mayor cantidad de puntos posibles para poder clasificar y después, si nos toca jugar Reclasificación, vamos a replantearnos los objetivos.

—Estudiantes hizo una histórica campaña la temporada pasada demostrando que se puede pensar en lograr grandes cosas. ¿Es el ejemplo a seguir?

—Estudiantes siempre fue un espejo desde hace muchos años para todos los clubes de la región. Sin dudas que lo podemos tomar como un ejemplo a seguir, porque como club también buscamos llegar a lo máximo, cada uno con sus virtudes y dificultades. Los logros que tuvieron entiendo que a todos nos hace pensar en la posibilidad de que se puede. Creo que es una cuestión mental, más allá del aspecto técnico, y se los digo siempre a los jugadores. Hoy en día la comunicación, la convicción y el contagio juegan roles determinantes a la hora de entrar a la cancha. Por eso hoy te decía que buscamos que el chico disfrute de jugar al rugby. No podemos perder de órbita que deben entrar a la cancha a jugar y divertirse, más allá del partido que están jugando.

Tilcara Entrenamiento.jpg Alejandro Arrías y sus colaboradores, en la presentación del staff. Gentileza Tilcara

—¿Se puede lograr eso en un torneo tan competitivo?

—Muchas veces, uno baja una línea y eso hace que al chico el árbol le tape el bosque. Entonces entra a limitarse en su juego, a no cometer errores. Pero se lo decimos permanentemente, quien no se equivoca es porque no hace. Les decimos “anímense a errar”, siempre dentro de un sistema de juego, esa es la única forma de divertirse. Muchas veces están contenidos, presionados, porque uno quiere ganar, pero el precio de eso muchas veces te puede jugar en contra. Es una conjunción de muchos factores.

—¿Cómo va a jugar tu equipo?

—La idea para todo el plantel es que sea un equipo muy agresivo en defensa, con mucha presión y tackle. A partir de tener la pelota trataremos de jugar dentro de un sistema que es sencillo, con muchos roles tanto en la formaciones fijas como en el juego en si.

—¿Cuántos jugadores promedio tenés en las prácticas?

—Estamos trabajando con un grupo de 60 jugadores, esperando que se incorporen chicos que están con ganas de sumarse. Considero que es importante el chico que está a disposición del club y es sumamente importante el jugador de Preintermedia, determinante en una base piramidal.

El sábado, un clásico amistoso

El primer partido de preparación que tendrá Tilcara será el sábado nada menos que ante Estudiantes, su clásico rival. La actividad será en el Quincho de la ruta 18 y la jornada será con tres partidos. A las 14.30 se medirán en Pre-reserva, a las 16 en Reserva y a las 17.30 en Primera. También será el primer encuentro amistoso para el CAE, que viene realizando su pretemporada desde el 16 de enero bajo las órdenes nuevamente de Pedro Raiteri. El Regional comenzará el 4 de marzo. Ese día el Albinegro debutará en el Top 9 ante Rowing. En tanto, el Verde recibirá a CRAR en Segunda División.