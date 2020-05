Aldao: "Nos afectó terriblemente"

Edgardo Aldao es el coordinador deportivo de hockey en el Club Atlético Estudiantes, y su misión es planificar el proyecto y la estructura deportiva del año, además de tener a su cargo a los entrenadores, preparadores físicos y monitores de la entidad Albinegra. El Polaco, como lo apodan, habló con Ovación respecto de cómo viene siendo el trabajo en plena época de cuarentena debido al avance del coronavirus.

"Nos afectó terriblemente ya que este año teníamos una gran expectativa. Yo hace dos años Hockey sobre césped que estoy en la coordinación deportiva del hockey y este año hicimos un recambio con los entrenadores de los planteles superiores, reacomodamos los Juveniles y también una propuesta interesante en los Infantiles, siempre pensando en tres líneas”, dijo, y continuó: “Teníamos en marzo el Regional, donde queríamos lograr el ascenso y para ello hicimos una gran pretemporada, todos metidos con un gran equipo de trabajo. También teníamos el apoyo de la subcomisión y de pronto sucedió todo esto que fue trágico y con mucha incertidumbre”

La tarea virtual está a la orden del día y así se fue planificando todo en el CAE. “Estamos sobre todo con la preparación física porque lo técnico se reduce a lo individual. Además, y si hay espacio, con una bocha o con una pelotita de tenis o de papel se trabaja, pero siempre haciendo movimientos para lograr fuerza en una mano o en la otra. No debemos saturar a las chicas. Tenemos que lograr que se diviertan y mantenerlas en el equipo, que es nuestra premisa”, sostuvo.

Y prosiguió con su relato: “Vamos seis semanas de trabajo y la primera, que fue de acomodamiento, yo necesitaba ver cómo me iba a presentar a los entrenadores y ver de cuánto tiempo estábamos hablando, porque no se sabía nada. Ante todo esto estamos muy bien. Destinamos todos los trabajos a todas las divisiones. Hacemos Zoom con los padres al costado para los más chicos que además tiene las cosas de la escuela. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Se hacen 30 a 60 minutos donde está lo físico por un lado y la parte técnica por el otro. Los mayores trabajan más en lo físico y también técnico, pero la duración es de una hora y media dos veces por semana además de semejar jugar un partido los sábados. Se hace una peña y compartimos una merienda. Armamos juegos, desafíos, vemos una película o analizamos algún partido. La vez pasada por ejemplo vimos un stand up para trabajar con la alegría y saber que cuando volvamos a la cancha hay que disfrutar de los partidos. Todas esas cuestiones las seguimos trabajando para cuidar también la fuente laboral”, cerró