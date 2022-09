Alarma en River: Pablo Solari podría perderse el clásico

El habilidoso delantero salió lesionado del partido frente a Barracas Central

¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN RIVER! Pablo Solari salió reemplazado por Matías Suárez y las cámaras captaron al delantero diciendo "me duele". Y se viene el Superclásico la próxima semana...

Alrededor de las 12, Solari estuvo en la clínica Rossi y se hizo la ecografía de rigor: los resultados confirmaron que se trata de una lesión muscular del cuadrado femoral y, si bien es leve, parece complicado que pueda jugar en La Bombonera. El jugador hará todo lo posible durante la semana para intentar recuperarse y poder llegar.

Tras la victoria de River, el entrenador e ídolo riverplatense se refirió a la situación del ex futbolista de Colo-Colo: "Solari terminó con una molestia en el aductor, vamos a ver qué dicen los resultados médicos del lunes".

Emanuel Mammana tiene una contractura en un posterior, pero no se hizo estudios ni se los hará. El futbolista deslizó que se le endureció el músculo y trabajará junto al cuerpo médico durante la semana para estar en el Superclásico.

En tanto, quien se perderá el Superclásico será Bruno Zuculini por haber sido expulsado. El ex mediocampista de Racing fue titular ante Barracas Central para que Enzo Pérez no sea exigido en esta seguidilla de tres encuentros en una semana. En este punto, Gallardo el problema no sería mayor ya que el mendocino es el titular, aunque sí perdió aun buena referencia desde el banco.

Simón, Suárez, Borja, Palavecino y Barco pelean por jugar en lugar del joven de 21 años contra Boca.