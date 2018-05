Al día y con un partido clave

Aprovechando el fin de semana largo, las divisiones femeninas que disputan el Torneo Dos Orillas de hockey sobre césped completarán fechas suspendidas por lluvias.

Tanto en Santa Fe como en Paraná se fixturaron partidos en distintas categorías. Hoy en cancha de Talleres y por la Zona Estímulo, se medirá la línea Blanca del CAT ante Colón de Santa Fe a las 21 en Reserva (recuperación parcial fecha 2) y a las 21.45 en Primera.

Mañana, en cancha de Hípico de Concordia y en el marco de la fecha 6, las locales recibirán a Rowing Azul a las 10 en Reserva y a las 11.30 en Primera División.

El sábado se jugará el recupero íntegro de la fecha 8 con los siguientes partidos:

Cancha Santa Fe Rugby: en los horarios habituales desde las 9 la Sub 14; a las 10, Sub 16; a las 11.15, Sub 12; luego Infantiles; a partir de las 13.30, Sub 18; 15, Reserva y a las 16.30, Primera. Este último partido tendrá toda la atención porque se medirán los líderes de la zona con 20 puntos cada uno.

En cancha de Alma Juniors: las chicas de Esperanza enfrentarán a La Salle.

En cancha de Talleres: la línea Roja recibirá a Paraná Hockey.

En El Plumazo: CAE Blanco recibirá a Banco de Santa Fe.

En cancha de Hípico: a partir de las 10, Hípico será local ante CAE Negro.

En cancha de ASH: CRAI enfrentará a Rowing Azul a las 18 en Reserva y a las 19.30 en Primera División.

Por la Zona Estímulo: se jugará el sábado la fecha 9 en los horarios habituales.

En cancha ASH: Universitario recibe a Paracao de Paraná.

En cancha de Banco: Colón será local frente a Capibá RC.

En La Tortuguita: jugarán Unión Agrarios Cerrito, Universidad de Litoral y Círculo de Rugby de Rafaela.

En cancha de El Quillá: se medirán El Quillá B, Adoratrices y Tilcara.

En cancha de Paracao: se enfrentarán San Benito, Echagüe, 25 de Mayo y Atlético Franck. A las 10 lo harán en Sub 14; a las 11 en Sub 16, a las 12.15, Sub 12; a las 13.15, Infantiles, a las 15, Reserva y 16.30, Primera.

El domingo, en tanto, en cancha de Talleres se medirán Talleres Blanco, Rowing Blanco y Huracán.

EN SUB 18. La próxima semana dará comienzo el Campeonato de Selecciones de Damas Sub 18 Ascenso en Santa Fe. Por este motivo no habrá fecha del torneo Dos Orillas. El certamen nacional se desarrollará del 31 de mayo al 3 de junio en las canchas de Club Náutico El Quillá, Asociación Santafesina y Santa Fe Rugby Club.

La Federación Entrerriana jugará el Ascenso B e integra la Zona A junto a las selecciones de la Federación Cuenca del Salado, Neuquén y Comarca Viedma (Patagones). La zona B la integran Santiago del Estero, Río Negro, Oeste de Buenos Aires y Federación del Oeste. El fixture de las chicas indica que debutarán el jueves a las 8.30, en cancha de Quillá ante Cuenca del Saldo. Mientras que a las 17.30, jugarán su segundo partido ante Comarca Viedma Patagones.

El equipo está integrado por Ana Alegre, María Arnau, Iara Bargas, Catalina Casco, Lourdes Cerini, Pía Chapino, Martina Del Gaizo, Nayla Díaz Gauna, Josefina Domínguez, Cielo Duportal, Sofía Ferlatti, Sofía Fouces, Milena Kamlofsky, Mora Ramírez Amable, Lola Rodríguez, Olivia Santoro, Stefanía Sosa y Consuelo Velázquez.

LA AHRU. El martes tiene previsto viajar el seleccionado Sub 18 de la Asociación de Hockey Río Uruguay, rumbo a Córdoba donde participará del Campeonato Argentino Sub 18. El certamen se desarrollará desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio y las chicas de la AHRU participarán en la Zona Campeonato y estarán en el Grupo A junto a Córdoba, San Juan y San Rafael. El cuerpo técnico está encabezado por Julieta Gay y Carla Zubillaga.









Antes de viajar, Los Leones se despiden en Buenos Aires





A partir de hoy, el seleccionado Masculino de hockey sobre césped disputará una serie de test matches preparatorios ante Malasia para afrontar el Trofeo de Campeones de Breda (23/6 al 1/7) en una temporada en la que tendrán como plato fuerte su participación en la Copa del Mundo de India, a fines de noviembre. Los mismos se llevarán a cabo entre hoy y el 29, y se jugarán en el Estadio Panamericano de Mar del Plata. Tras los partidos, Los Leones cerrarán la serie ante los malayos –número 12 del ranking FIH– en el Club Ciudad de Buenos Aires, con dos partidos que se jugarán con entrada libre y gratuita. Los dirigidos por Germán Orozco se presentarán los días 31 de este mes y el 1° de junio, a partir de las 18 y será una gran oportunidad para ver a los campeones olímpicos antes de su partida al Viejo Continente.