Ailén Dalma Sircelj: "El 2017 fue el mejor año que tuve"

Ailén Dalma Sircelj tuvo un año movido, donde las cosechas fueron muy buenas en su disciplina. La paranaense, que representa al Club Baxada Nueva de tiro con arco, compitió en el Torneo de la Asociación de Veteranos Santo Tomé y sumó 560 puntos abrochando la Medalla de Plata; en el Ranking Mundial de Guatemala fue presea de bronce y sumó una Medalla de Oro en su actuación por equipo. Después estuvo en la Copa Argentina de Cadetes y Juveniles sumando 617 puntos; en el Torneo centro Balear Santa Fe 592; en el Mundial Juvenil WAYC 2017 Rosario 574; en la Final Regional Litoral Los Yaros 555; en la Final Nacional de Buenos Aires Cuda 564 y finalmente en el Evaluatorio aire libre, donde sumó 570 y ganó la plaza para el Mundial de la ciudad de Rosario.









tiro.JPG Foto UNO / Mateo Oviedo









"El 2017 fue el mejor año que tuve porque pude hacer muchas cosas y estoy muy contenta con el resultado que tuve en la final nacional, donde me fue muy bien ya que en clasificatoria salí tercera, en eliminatoria salí segunda y por equipo con dos chicas más salimos primeras", dijo la deportista entrerriana a Ovación, que cerró un 2017 excelente y que ni siquiera ella misma esperaba tener, ya que las competencias demandaban estar a la altura de las circunstancias con un buen nivel de tiro. "La verdad que no esperaba un 2017 así como se terminó dando. Me tomó por sorpresa cuando fui de viaje a Guatemala y después se me fueron dando todos los resultados y por eso estoy muy contenta. Ojalá que se pueda repetir o elevar el nivel el año que viene". En esta temporada que recién arranca, la 2018, la tiradora paranaense dejará de ser Cadete y pasará a Juvenil con más distancia. "Este año paso a categoría Juvenil y la verdad es que trataré de dar todo lo que se pueda y seguir con los viajes si se me da la oportunidad. En Cadete tiraba 60 metros y ahora en Juvenil voy a tirar 70 metros. En Indoor ya no voy a estar, solo fita, en aire libre, que es lo que me gusta". "Yo tengo el apoyo de mi familia, mis compañeros y todo el club que nos apoya junto con todos mis amigos. Yo pertenezco al Club Bajada Nueva y este 2018 quiero volver a estar en la Selección Nacional porque es un orgullo representar a Argentina. Espero poder seguir ahí porque esas son las metas", cerró la entrerriana deseando tener un año parecido al que pasó.









DISTINGUIDOS.

Tanto Ailén como el paranaense Alejo Clivio estuvieron ternados en los Premios Aníbal Sánchez en la última entrega que se realizó en el Teatro 3 de Febrero. Ambos son los exponentes en sus categorías que tiene el Club Baxada Nueva que plasmó su orgullo por tener esta clase de deportistas y notorio crecimiento.