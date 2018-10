"Ahora Boca es la mitad más once millones"

Carlos Lampe, quien llega para reemplazar al mendocino Esteban Andrada, fue presentado como nuevo jugador de Boca Juniors.

El boliviano se mostró muy feliz por ser parte del xeneize y contó cómo fueron las primeras horas como jugador del club de la ribera. "Vengo a pelear un puesto, cargado de ilusión y ritmo futbolístico", sostuvo Lampe en una conferencia de prensa este miércoles al mediodía.

Embed "SI ANTES BOCA ERA 50 MÁS UNO, AHORA ES 50 MÁS 11 MILLONES QUE HAY EN BOLIVIA"#CentralFOX - Carlos Lampe habló del apoyo que tendrá el Xeneize por parte de sus compatriotas. Además, valoró su llegada al club: "Llegó con creces mi premio al esfuerzo". pic.twitter.com/3ai0WhFWus — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 10 de octubre de 2018

Luego, al ser consultado sobre las repercusiones que su llegada a Boca generó en su país, el arquero fue contundente: "Si antes Boca era la mitad más uno, ahora es la mitad más once millones que hay en Bolivia. Me han apoyado mucho desde mi país. La gente está contenta porque he llegado a un club tan grande como este".

Por último, habló del desafío de ganarse un lugar entre los titulares de cara a la doble competencia que el Xeneize afrontará este semestre, Lampe sostuvo: "Dar seguridad es fundamental en mi puesto".