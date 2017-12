Agustín Sandona: En donde el equipo lo necesite

Tuvo su bautismo de fuego el viernes con la Rojinegra ante Huracán y lo hizo con un más que aprobado. Custodio con solvencia el lateral derecho, se proyectó y asistió a Adrián Balboa en el gol y se acomodó como zaguero tras la expulsión de Walter Andrade. Se perfila como titular en Patronato para el partido con Olimpo. De lo que pasó y lo que viene, Agustín Sandona habló con Radio La Red Paraná, 97.1 MHZ.

La zaga es su habitat natural, pero no desconoce el oficio de marcador de punta: "Casi siempre jugué como zaguero, pero en algunas circunstancias jugué como lateral. Es una posición que conocía, así que me sentí cómodo contra Huracán; después por la expulsión de Walter —por Andrade– me tocó ser central y me acomodé. No tengo problemas en ocupar la posición en la que el equipo me necesite", comentó.

En la única proyección que tuvo, el defensor gestó la conquista Santa: "Vi la posibilidad y avancé, por suerte me salió bien", recordó.

De las diferencias que existen entre las dos posiciones que ocupó en el Ducó, acotó: "Como central tenés un mayor panorama de la cancha, marcás a un delantero casi siempre de espalda y las responsabilidades son mayores. De lateral recibís al delantero de frente. Además podés participar en el juego defensivo y ofensivo. Hay muchas diferencias".

De la sensación que le dejó el empate ante el Globo, expresó: "Por como se dio el partido, sobre todo en el segundo tiempo, es un punto que hay que valorar. Hay que hacerlo valer mucho más ganándole a Olimpo, el viernes".

De las expectativas que le genera la confrontación con Olimpo, comentó: "Será un partido durísimo en el que estamos obligados a sumar de a tres. Olimpo vendrá con la misma necesidad que nosotros. Habrá que evitar errores y las situaciones que tengamos meterlas en el arco contrario".

CON DOS CAMBIOS. Patronato no tiene dudas para recibir mañana a Olimpo de Bahía Blanca.

Ayer el plantel profesional practicó por la mañana en el predio La Capillita y después de los movimientos desplegados Juan Pablo Pumpido adelantó el once inicial para afrontar una verdadera final.

JP volvió a repetir como titulares a los mismos intérpretes que utilizó en el ensayo del martes: Sebastián Bértoli; Agustín Sandona, Renzo Vera, Luca Sosa, Bruno Urribarri; Abel Peralta, Damián Lemos, Martín Rivero, Blas Cáceres; Adrián Balboa, Sebastián Ribas.

Teniendo en cuento los que salieron a enfrentar a Huracán son dos las modificaciones; ambas en la última línea: Sosa por Walter Andrade (expulsado) y Urribarri por Lucas Márquez (dispósición táctica).

El Negro practicará hoy a puertas cerradas, ejercicios de pelota parada.