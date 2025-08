Agustín Martínez regresará al Turismo Carretera

El Gurisito tuvo que hacer un parate obligado debido al fuerte accidente que sufrió el 29 de junio en la Final de TC Pick Up, donde protagonizó un impresionante vuelco con la Ford Ranger.

El desafío que asumirá Agustín Martínez

El entrerriano estará presente con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición en una carrera que puede ser determinante en sus aspiraciones de clasificarse a la Copa de Oro. Si bien no pudo correr la cita pasada en Concepción del Uruguay por prescripción médica, está expectante en las posiciones del campeonato: llega al Villicum 17° a 13 puntos de Otto Fritzler (Toyota Camry), el 12° y último clasificado al minitorneo.

Pero, además, el Gurisito llega en el cuarto puesto del Torneo de Carreras Especiales con 59,5 unidades, a 10 de Marcelo Agrelo (Toyota Camry). Así las cosas, está en carrera para conseguir anticipadamente el lugar en la Copa de Oro que está destinado para el vencedor de este campeonato compuesto por las fechas de Toay, Córdoba y San Juan, las 3 citas diferenciales de la temporada.

El accidente que dejó fuera de pista a Agustín Martínez

El piloto entrerriano sufrió un fuerte accidente en TC Pick Up el 29 de junio, en el cual protagonizó un aparatoso vuelco que destruyó por completo su Ford Ranger, aunque él no sufrió heridas de consideración. Por eso se tuvo que ausentar de la 8ª fecha de la máxima en Concepción del Uruguay y de la siguiente competencia de TC Pick Up en La Plata el pasado 27 de julio.

Ya con el alta médica, el martes 29 de julio hizo una prueba en La Plata con el Ford Mustang no solo para ajustar detalles en el auto, sino también para testear cómo se sentía desde lo físico. “Me sentí muy bien después de estar casi un mes abajo. Aprovechamos para hacer ‘kilómetro’ y luego unos sprint para utilizarlos como entrenamientos. San Juan será una carrera dura para lo físico”, señaló Martínez.